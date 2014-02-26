Компания «Строймир», обслуживающая домофоны в Минске, извинилась перед жильцами, которые жаловались на СТВ

Как и всем техническим изобретениям, домофонам также свойственно выходить из строя. Когда ломается оборудование, верно отслужившее срок, дело понятное. А вот поломка нового кодового замка вызвала у минчан недоумение. Компания «Строймир», которая занимается обслуживанием домофонной системы, в 3 подъезде дома на Якубова, 32 провела модернизацию. Однако новое оборудование со своей задачей не справилось.

Валентина Рабцевич:

У нас в подъезде проходной двор стал. Заходят все, кто хочет. Уже около месяца у нас не работает этот домофон. Его забрали в ремонт якобы, но до сих пор не отремонтировали, новый не поставили.

Александр Кашперко, генеральный директор компании «Строймир»:

На вторую дверь мы также установили электронное устройство, но, к сожалению, оно оказалось с заводским браком. Так как это была первая экспериментальная партия завода-изготовителя российского, она была выпущена в ограниченном количестве, мы не смогли провести ее оперативную замену.

Как выяснилось, о том, что будет замена домофонов, знали не все жильцы подъезда. Для Валентины Рабцевич, например, это стало неожиданным и неприятным сюрпризом. Придя домой, женщина поняла, что многое пропустила. В дверях стоял новый кодовый замок.

Валентина Рабцевич:

Хотелось бы узнать, на каком основании был заменен старый домофон на новый, если на это не давали согласия ни ЖЭС №45, ни председатель ЖСК 372?

Александр Кашперко, генеральный директор компании «Строймир»:

Мы отправляем своего представителя на подъезды, которые путем проведения собрания либо опроса жильцов выявляют потребность в замене домофонной системы. В любом случае решение принимает большинство жителей подъезда и работы выполняются только при наличии согласия большинства жителей подъезда.

Неудачная модернизация, проведенная компанией «Строймир» прибавила головной боли и лифтерам, и пенсионерам.

Валентина Рабцевич:

В связи с тем, что у нас постоянно открыт подъезд, домофон не работает, в лифтовых воруют медные катушки. И мы, пенсионеры, больные люди вынуждены подниматься со 2 этажа на 12. Нам тяжело.

Делом о воровстве медных катушек милиция уже занялась. А в какой срок компания «Строймир» должна была решить проблему?

Елена Мойсейчик, юрист:

Срок устранения дефектов определен законодательством. Согласно закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей» такой срок установлен в 14 календарных дней. Если на сегодняшний момент сроки истекли, то жильцы вправе заявлять требования к исполнению условий договора, взятых на себя исполнителем обязательств. Установить, отремонтировать эту домофонную систему на объект. Помимо всего прочего, ввиду того, что нарушены требования действующего законодательства, каждый из жильцов вправе обратиться в суд и заявить требование о возмещение компенсации морального вреда.

Возмущаются горожане и по поводу новых ключей от домофона. За один надо заплатить 45.000 белорусских рублей. Бесплатный ключ в виде пластиковой карточки от компании «Строймир» в глазах пенсионеров выглядит как чудо техники. Мало того, что он дверь открывает, так он ещё и рекламу содержит, а также предоставляет скидки на определенные услуги.

Валентина Рабцевич:

Я узнала, что по этой дисконтной карте можно приобрести, можно сделать маникюр, педикюр, который мне в моем возрасте пенсионном совершенно не нужен. Это просто издевательство: вместо ключей дать нам эти дисконтные карты.

Александр Кашперко, генеральный директор компании «Строймир»:

Эта карточка является определенным дисконтом, то есть жители, имеющие ее не руках, имеют право получить скидки на определенный вид товаров или на определенный вид предоставляемых услуг.

Если в семье проживает много человек, то приобретение ключей каждому может ударить по бюджету. Дабы боль не так ощущалась, компания «Строймир» разработала варианты выгодной покупки.

Александр Кашперко, генеральный директор компании «Строймир»:

При заключении договоров с жильцами на замену домофонной системы, мы информируем с помощью буклетов, которые вручаются каждому жителю, а также тому жителю, который отсутствовал дома по каким-то причинам. Вместе с этим буклетом мы вручаем им памятку, в которой указаны варианты реализации ключей для снижения их стоимости.

Можно вздохнуть спокойно, кредит на приобретение ключей жильцам дома на Якубова, 32 брать не придется. И как показывает практика, никто не застрахован от горемодернизации.

Александр Кашперко, генеральный директор компании «Строймир»:

На данный момент домофонная система находится в рабочем состоянии. Мы приносим свои извинения жителям за доставленные неудобства

Шанс на исправление есть всегда, главное его не упустить, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.