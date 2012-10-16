Пенсионерка из Минска отказалась платить за домофон, теперь страдает, что к ней не могут зайти врачи

Путь от подъезда до общественного туалета лежит через сломанный кодовый замок....Замок в подъезде пенсионерки Людмилы Беловой, проживающей по улице Одоевского, 36, исправен. Но женщина недовольна другим: тем, что усилиями организации «Витекстрой» заменили старую домофонную систему на новую, более современную. Естественно, за счет жильцов.

Людмила Белова, пенсионерка:

Там была сумма, не помню точно, 400 или сколько тысяч... Ее должны были через ЖЭС ежемесячно частично высчитывать, чтобы это было не так серьезно для бюджета. Принцип хороший. Но потом оказалось, что сумма должна увеличиться.

И от прежней суммы пенсионерка была в легком треморе, но вновь объявленная привела ее в недоумение. Она пробивала брешь в скудном бюджете, поэтому женщина отказалась от приобретения домофонной трубки.

Людмила Белова, пенсионерка:

«Витекстрой» мне заявили, что раз я отказываюсь оплачивать, то мне доступ в подъезд будет только по «таблетке». Эту «таблетку» мне выдадут только в единичном экземпляре.

Что ж, жест благородный: выданную «таблетку» можно без проблем и сравнительно недорого размножить и раздать своим близким. Но дело в том, что чаще всего к Людмиле ходят в гости врачи «Скорой помощи». Каждый раз спускаться и открывать дверь женщина просто не в силах.

Людмила Белова, пенсионерка:

Я решила снова обратиться в фирму «Витекстрой», чтобы они мне сказали кодовый номер домофона.

Однако представители организации, ссылаясь на документ из ГУВД Мингорисполкома, запрещающий разглашать сведения о кодах гражданам, отказали Людмиле.

И в этом есть резон: если сегодня код знает один человек, то завтра – 10, послезавтра – 100, а потом он вообще каким-нибудь доброжелателем будет нацарапан на дверях подъезда. И к чему тогда запорно-домофонная система?

Юристы в данной ситуации согласны и с организацией, и с правоохранителями:

Валерий Славашевич, адвокат:

Никаких преимуществ, никаких льгот в данном случае для указанных лиц граждан не предусмотрен. Стороны должны четко следовать обязательствам, установленным договором.

Но это Людмилу не остановило. Чтобы добыть заветную комбинацию кода, женщина готова была бороться до победы. Под железным напором и натиском пали даже чиновники администрации района.

Людмила Белова, пенсионерка:

Тогда я обратилась в местный исполком с письменным заявлением. Там мне ответили, что именно код подъезда на замке можно набирать, написали в письме мне этот код.

В общем, ключик просто подбирался. Теперь Людмила может без проблем попасть в свой подъезд, набирая код. Вот только непонятно, зачем теперь пенсионерке домофонная «таблетка». Как она будет сообщать врачам «Скорой помощи» кодовую комбинацию? Может, повесить объявление на подъезде?

Валерий Славашевич, адвокат:

Если же возникла необходимость по состоянию здоровья установки домофонной трубки в квартире, то нужно оплатить и установить. Или мы столкнемся с тем, что люди не будут устанавливать домофоны.

Действительно, у многих из нас найдутся резонные доводы о том, что домофонная система не нужна: кто-то сошлется на бедность, кто-то – на здоровье, кто-то на безразличие. И что тогда? Всем отступникам сообщить коды подъездов? Не разделить ли подъезд на дураков, оплативших домофонную систему, и на умников, уклонившихся от этого? И, пока соседи будут разделяться, властвовать в подъездах будут бомжи, пьяницы и наркоманы.