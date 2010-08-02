Куда обращаться, чтобы починили домофон в подъезде?

В Минске не осталось практически ни одного подъезда, в котором не была бы установлена железная дверь. В подъездах стало чище и безопаснее, ведь у каждого обитателя дома есть ключ. Но что делать, если железная дверь открывается путем прикосновения пальцем к домофону?

Жильцы 6-го подъезда по проспекту Победителей, 95 не боятся забыть ключ от входной железной дверей и, более того, даже не берут его с собой. Ведь для того, чтобы зайти в подъезд, не нужны ни ключ, ни знание определенного кода. Достаточно прикосновение пальца…

О том, что железная дверь в подъезде открывается с помощью пальца, жильцы узнали пару месяцев назад. Реакция у всех разная: кто-то по привычке пользуется ключом, кто-то открывает дверь пальцем, не видя в этом ничего особенного. У детей открывание дверей вызывает восторг и радость.

А вот Галине Горельчик совсем не до веселья. По ее словам, в подъезде стало шумно и грязно, ведь теперь дверь может открыть любой прохожий.

Галина Горельчик:

Зачем мы заказывали ключи? Меня это не устраивает. Сидят компании возле подъезда и подсказывают, как открывать дверь.

Несмотря на то, что дверь открывается пальцем уже не первый месяц, никто из жильцов не обратился ни в ЖЭС, ни в организацию, которая устанавливала двери. Только одна Галина решилась пожаловаться, причем сразу в нашу программу.

Галина Горельчик:

Я не обращалась никуда, потому что не знаю, куда обращаться. Поэтому обратились на телевидение, на горячую линию телеканала СТВ, чтобы нам помогли.

Съемочная группа «Добро пожаловаться» отправилась в ЖЭС №97, чтобы выяснить, почему железная дверь в 6-м подъезде по проспекту Победителей, 95 открывается пальцем. Сотрудники ЖЭСа ответили, что слышат об этом впервые. Мы настояли на том, чтобы были приняты все возможные меры по устранению неполадок.

Раиса Вавилова, диспетчер ЖЭС-97 г. Минска:

Я передала заявку на ремонтный участок в ЖРЭО. Там у нас есть специализированный участок, где работает специалист по домофонным системам. Вот он завтра придет и все постарается исправить.

Итак, сотрудники ЖЭС обещали проконтролировать ситуацию. Мы решили проверить, изменилось ли что-нибудь после нашего вмешательства. Кодового замка уже нет. По словам жильцов, его забрал мастер в ремонт.

Об аналогичном случае поломки домофона и проблем, которые возникли в связи с этим у жильцов, читайте здесь.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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