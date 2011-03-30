Минчане обращаются на телевидение…. из-за открученного шурупа на домофоне

Минчане обратились в программу «Добро пожаловаться», чтобы им закрутили гайки в устройстве над домофонной дверью!

В одном из домов по ул. Гинтовта в Минске на стандартной металлической подъездной двери разболталось магнитное устройство. Кусок металла весом более 10 кг повис на хрупком винтике, представляя угрозу для жильцов дома. Не медля, самый бдительный гражданин обратился в программу «Добро пожаловаться».

Кстати, прямо по соседству с опасным местом, буквально в 20 м, расположен ЖЭС! Вместо того чтобы обратиться за решением проблемы коммунальщикам, один из жителей позвонил на горячую линию телеканала СТВ. Механизм завертелся...

На глазах у изумленных жильцов директор ЖЭУ собственноручно закручивал гайки и чинил сломанную дверь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Васькович, директор ЖЭУ-110:

Оно будет нормально закреплено, сейчас отвертку принесу! Я вам сейчас это сделаю за 3 минуты!

Никто не ожидал, что из-за сломанного доводчика жильцы будут обращаться на телевидение.

От наших людей можно всего ожидать. Но вот они многое ожидают и от чиновников. Последний мониторинг показал, что в 80% обращений граждан проблемы можно было решить на местах. Неужели для того, чтобы закрутить гайки, надо вызывать съемочную бригаду?! Может, наш приезд спас кому-то жизнь?

Местная жительница:

Благодаря вашей программе у нас починена дверь, и все будет отлично, мы очень рады. Спасибо большое!

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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