Французский дизайнер делает из пластиковых отходов красивые цветы
Новости Франции. Французский дизайнер превращает пластиковые отходы в искусство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красиво и элегантно выглядят цветы из пластика, но на освоение техники Уильяму понадобилось 15 лет. Так что за этой видимой легкостью скрывается огромный труд и искусство создания таких букетов по сложности может сравниться разве что с ювелирным мастерством.
Уильям Амора, дизайнер:
Я делаю цветы из пластика, часто из пакетов. Но на мой взгляд, я отношусь к этому материалу как к золоту или шелку, в любом случае я вижу в нем ценность. Хотя для большинства это всего лишь мусор.
Процесс, как понимаете, кропотливый. И требует немало времени даже с учетом опыта Уильяма. Так, например, на создание одного лепестка мака уходит не менее 30 минут. По словам дизайнера, его деятельность – скромная попытка уменьшить количество отходов. По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в Мировой океан попадает 8 миллионов тонн пластика.
Подписывайтесь на нас в Telegram!