Французский дизайнер делает из пластиковых отходов красивые цветы

Новости Франции. Французский дизайнер превращает пластиковые отходы в искусство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красиво и элегантно выглядят цветы из пластика, но на освоение техники Уильяму понадобилось 15 лет. Так что за этой видимой легкостью скрывается огромный труд и искусство создания таких букетов по сложности может сравниться разве что с ювелирным мастерством.

Уильям Амора, дизайнер:

Я делаю цветы из пластика, часто из пакетов. Но на мой взгляд, я отношусь к этому материалу как к золоту или шелку, в любом случае я вижу в нем ценность. Хотя для большинства это всего лишь мусор.