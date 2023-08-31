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С бассейнами и яркими интерактивными зонами. В Минске откроются сразу 3 новых детских сада

31 августа 2023 16:50
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Новости Беларуси. В столице активно развивается социальная инфраструктура. В Минске строят и реконструируют школы и детские сады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С бассейнами и яркими интерактивными зонами. В Минске откроются сразу 3 новых детских сада-1

В 2023 году из бюджета города на подготовку учреждений к новому учебному году выделено чуть более 100 миллионов рублей. Средства направлены на проведение капитального и текущего ремонта, приобретение оборудования. Кроме того, осенью в Минске откроются сразу три детских сада-новостройки. Один из них распахнет свои двери во Фрунзенском районе. Дошкольное учреждение разместилось в границах улиц Притыцкого, Одинцова и Лобанка.

С бассейнами и яркими интерактивными зонами. В Минске откроются сразу 3 новых детских сада-4

Наталья Чухманова, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Новый сад, который мы ожидаем, это не просто место, куда родители приводят своего ребенка, чтобы он безопасно провел там время. Сегодня детские сады это небольшие социокультурные центры. С новым бассейном, с центром гражданско-патриотического воспитания, с яркими интерактивными зонами для деток. И основная задача воспитать маленького юного гражданина. И не только воспитать, но и привлечь к воспитанию законных представителей наших мам и пап.

С бассейнами и яркими интерактивными зонами. В Минске откроются сразу 3 новых детских сада-7

Также проведен капремонт 423-го детского сада на улице Бурдейного. Учреждение полностью обновили. Обустроили современные игровые площадки, покрасили стены, преобразился и фасад. Всего во Фрунзенском районе 90 детских садов. Их посещают более 18,5 тысячи ребят.

# Детские сады в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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