С бассейнами и яркими интерактивными зонами. В Минске откроются сразу 3 новых детских сада

Новости Беларуси. В столице активно развивается социальная инфраструктура. В Минске строят и реконструируют школы и детские сады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2023 году из бюджета города на подготовку учреждений к новому учебному году выделено чуть более 100 миллионов рублей. Средства направлены на проведение капитального и текущего ремонта, приобретение оборудования. Кроме того, осенью в Минске откроются сразу три детских сада-новостройки. Один из них распахнет свои двери во Фрунзенском районе. Дошкольное учреждение разместилось в границах улиц Притыцкого, Одинцова и Лобанка.

Наталья Чухманова, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Новый сад, который мы ожидаем, это не просто место, куда родители приводят своего ребенка, чтобы он безопасно провел там время. Сегодня детские сады – это небольшие социокультурные центры. С новым бассейном, с центром гражданско-патриотического воспитания, с яркими интерактивными зонами для деток. И основная задача – воспитать маленького юного гражданина. И не только воспитать, но и привлечь к воспитанию законных представителей – наших мам и пап.