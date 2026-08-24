Бюджет с социальной направленностью – узнали, на что пойдут дополнительные средства в столице

В августе прошла внеочередная сессия Мингорсовета, где скорректировали бюджет, добавили новые гражданские инициативы и перераспределили инвестиции. В студии ток-шоу «Большой город» на СТВ мы собрали тех, кто принимал решения, и тех, кто их воплощает. Обсудим, как власти, жители города идут навстречу друг другу, поговорим о цифрах, о людях и о том, как меняется Минск.
Какие гражданские инициативы реализуются в Минске? Ответила эксперт
Юлия Алексеюк, ведущая:
На какие ключевые сферы и объекты пойдут дополнительные средства в первую очередь?
Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «Беларусбанк», председатель постоянной комиссии Мингорсовета по экономическому развитию, финансам, бюджету и предпринимательству:
В первую очередь и, наверное, самая большая сумма из тех ассигнований, которые поступили в доходную часть бюджета, пойдет на увеличение инвестиционной программы и финансирования объектов по реконструкции и строительству, которые были в нее включены. Порядка 135 миллионов пойдет на инвестпрограмму. Безусловно, с учетом того, что, напомню, бюджет города всегда формируется с социальной направленностью, порядка 50% бюджета у нас формируется на социальную сферу. Поэтому, конечно, ассигнования, дополнительно полученные, не могли не пойти на социальную сферу. Это порядка 19,4 миллионов рублей, которые будут использоваться для улучшения материально-технической базы учреждений социальной сферы. Это, конечно, ЖКХ – порядка 27 миллионов (чуть больше). Нельзя не сказать, что порядка 4 миллионов пойдет на увеличение адресных ассигнований для малоимущих и для социальных слоев населения Минска. Помимо названных проектов, порядка почти 8 миллионов рублей пойдет на увеличение инновационного фонда Минска.
Подробности в видео.