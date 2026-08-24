Бюджет с социальной направленностью – узнали, на что пойдут дополнительные средства в столице

В августе прошла внеочередная сессия Мингорсовета, где скорректировали бюджет, добавили новые гражданские инициативы и перераспределили инвестиции. В студии ток-шоу «Большой город» на СТВ мы собрали тех, кто принимал решения, и тех, кто их воплощает. Обсудим, как власти, жители города идут навстречу друг другу, поговорим о цифрах, о людях и о том, как меняется Минск.

Какие гражданские инициативы реализуются в Минске? Ответила эксперт

Юлия Алексеюк, ведущая:

На какие ключевые сферы и объекты пойдут дополнительные средства в первую очередь?