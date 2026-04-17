Депутат Мингорсовета рассказал, на что направят бюджет Минска в 2026 году

Как сегодня развивается промышленность Минска, какие решения уже работают, а какие еще предстоит реализовать, и что это дает городу и его жителям, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Александр Скорина, депутат Минского городского Совета депутатов:

Был утвержден бюджет города Минска на 2026 год. Доход составляет 13,2 миллиарда рублей, по расходам – 13,7 миллиарда. Половина этого бюджета направлена на социальную сферу.

Каждый четвертый рубль идет на развитие здравоохранения. Каждый пятый рубль идет на развитие образования. Что касается баланса, это одно целое, это взаимосвязанные элементы.

Не может существовать одно без другого, потому что развитие промышленности обеспечивает поступление налоговых отчислений, так как бюджет города Минска на 85 % формируется из двух источников – подоходный налог и налог на прибыль, который отчисляют наши предприятия промышленности.