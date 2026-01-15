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Благотворительный марафон «От всей души» завершился в Беларуси

15 января 2026 07:54
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В Беларуси завершился республиканский благотворительный марафон «От всей души». Финальным аккордом стал единый тематический день «Добрые дела на Новый год».

Благотворительный марафон «От всей души» завершился в Беларуси-2

Волонтеры «серебряного» возраста и учащиеся по всей стране поздравили пожилых граждан, в том числе проживающих в учреждениях социального обслуживания. По данным Министерства труда и социальной защиты, в мероприятиях приняли участие более 23 тысяч человек – представители старшего поколения и молодежь. 

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Забота о людях старшего поколения – это один из приоритетов государственной политики нашей страны. Акция действительно молодая, это инициатива главы государства, появилась буквально несколько лет. 

Она теплая, душевная, она насыщена любовью, несмотря на то, что действительно молодая акция. Потому что действительно та идея уважения, заботы ответственности за людей старшего поколения, которые защищали, строили и сохранили нашу Беларусь. 

А на эту акцию, которая была такой яркой, такой теплой, такой душевной, откликнулись, конечно же, и депутаты Палаты представителей. И приняли участие в более 170 мероприятиях.

Благотворительный марафон «От всей души» завершился в Беларуси-4

Марафон «От всей души» уже стал доброй традицией. Только в прошлом году ее охват превысил полмиллиона пожилых граждан. И в нынешнем показатель будет не меньше. Итоги кампании подведут 16 января на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

# Благотворительная акция # Ирина Костевич

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