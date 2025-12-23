Эстафета добрых дел! Марафон «От всей души» стартует в Беларуси

Добрая и душевная традиция. Сегодня, 23 декабря, в Беларуси стартуют мероприятия проекта «От всей души». В дни зимних праздников теплом и заботой окружат более полумиллиона граждан почтенного возраста. В программе – свыше двух десятков различных инициатив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей Беларуси пройдут балы, концерты, единые тематические дни и большая эстафета добрых дел. Представители молодежи помогут пожилым белорусам с подготовкой к праздникам. А руководители государственных органов посетят учреждения соцобслуживания, больницы сестринского ухода и хосписы. Сегодня во всех регионах страны запланированы торжественные акции с участием представителей облисполкомов. Планируется, что в них примут участие около 2,5 тысячи человек.

Николай Орел, заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Данное мероприятие проводится уже в четвертый раз. Его основная цель – это поздравление нашего старшего поколения с Новым годом и Рождеством молодым поколением. В первую очередь, это детьми и молодежью. Несмотря на то, что это достаточно молодая инициатива, с каждым годом в данном марафоне принимают участие все больше пожилых людей.

Благотворительный марафон «От всей души» впервые состоялся в 2022-м по инициативе Президента. И масштабы проекта только растут. Так, в 2023-м он охватил 330 тысяч белорусов, а в прошлом году – почти полмиллиона человек.