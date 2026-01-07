Мостовская районная библиотека – лауреат премии «За духовное возрождение»

К традиции, которая делает эти праздничные дни еще более теплыми и значимыми. Поощрение отдельных людей и целых творческих коллективов, чьим трудом и талантом крепнет наша страна, из года в год остается знаком общественного признания и уважения. По итогам года Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе лауреатов – Мостовская районная библиотека. Награда – за вклад в патриотическое воспитание молодежи и реализацию инновационного литературного проекта «Книги строят МОСТЫ». Сотрудники библиотеки устраивает уличные фестивали, создают собственные цифровые продукты, а от жителей города звучат слова благодарности. За что именно, расскажет Галина Буро.

Не просто выставка молчаливых томов военной тематики. Работники Мостовской районной библиотеки каждую экспозицию сопровождают тематической атрибутикой и историями из книг. Например, факты жестокости фашистов в Мостовском районе из книги «Память» всегда шокируют местных жителей.

Ольга Левчик, библиотекарь отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Мостовской районной библиотеки:

Когда происходило сожжение евреев деревни Пески, женщина, больная, которая не могла идти, еврейка, ее просто вынесли на кровати и поставили у стены горевшего дома.

Сотни патриотических выставок, где история оживает – это лишь часть масштабного проекта «Книги строят МОСТЫ». Он объединяет тысячи мероприятий библиотеки: уличные фестивали, встречи с писателями, мастер-классы и даже собственные интернет-продукты.

Татьяна Стельмах, директор Мостовской районной библиотеки:

Идея проекта появилась в 2018 году. Хочется, чтобы дети были увлечены не просто компьютером, какими-то играми и прочим, хочется детей знакомить с нашей культурой, с нашей историей, литературой.

Проект призван просвещать людей, привлекать к чтению, сохранять историческую память и налаживать связь, или, скорее, мосты через прошлое к будущему. Как интернет-проект «Далекому мужеству память», где работники собрали исторические сведения и архивные данные о Мостовском районе в годы Великой Отечественной войны. За этот ресурс жители даже опубликовали благодарность библиотеке в местной газете. Татьяна Стельмах, директор Мостовской районной библиотеки:

Уже несколько человек, которые пропали без вести – мы смогли их родственникам дать информацию, что они захоронены, например, на территории Польши или погибли в концлагере на территории Германии. Приятно, что люди благодарят, в том числе и на страницах нашей газеты опубликовали статью с благодарностью коллективу районной библиотеки за помощь в розыске родных.