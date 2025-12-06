При чём тут Пушкин? Разбирались, почему старейшая библиотека Минска носит имя великого поэта

125 лет – Минская областная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина готовится к юбилею. За годы существования здесь собрали уникальные книги, на которых выросло не одно поколение минчан. Как учреждению удается не превратиться в музей, какие редкие экземпляры в нем можно найти и при чем здесь Пушкин?

Минская областная библиотека имени Пушкина – одна из старейших в Минске и в Беларуси? Наталья Ващило, директор Минской областной библиотеки им. А.С. Пушкина:

Да, в Беларуси одна из старейших, а в Минске самая старая библиотека, которая была создана на рубеже веков. Первое здание библиотеки было на месте теперешнего Дворца Республики, напротив Александровского сквера. Здание не сохранилось. Второе здание, это нынче улица Интернациональная, оно живо. Это наш третий адрес в Минске, сюда библиотека переехала в 1970-1971 годы.

С того момента это ее постоянное место прописки. Сегодня Минская областная библиотека имени Пушкина – это образовательный, информационный и культурно-просветительский центр, где каждый может получить и расширить свои знания, полезно провести свободное время.

Алина Черноокая, сотрудник отдела маркетинга и социокультурной деятельности Минской областной библиотеки им. А.С. Пушкина

Мы для них организуем широкий спектр мероприятий и других проектов. Как пример, это литературные встречи, творческие мастер-классы, презентации книг, различные семинары и конференции. Сейчас это стало местом, где люди обмениваются опытом, получают какие-то знания. Особый интерес у наших посетителей всегда вызывают выставочные проекты.