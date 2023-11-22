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Безработица в Эстонии растёт девятую неделю подряд

22 ноября 2023 08:25
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Безработица в Эстонии растет девятую неделю подряд. Количество незанятых в экономике страны составляет около 50 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безработица в Эстонии растёт девятую неделю подряд-1

Около 10 % из них – граждане Украины. Вакансии на рынке труда есть, но условия местных жителей не устраивают. Из-за этого количество безработных продолжит расти, объясняют эксперты. Снижение показателя они прогнозируют только к 2027 году.

# Безработица в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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