Безработица в Эстонии растёт девятую неделю подряд

Безработица в Эстонии растет девятую неделю подряд. Количество незанятых в экономике страны составляет около 50 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 10 % из них – граждане Украины. Вакансии на рынке труда есть, но условия местных жителей не устраивают. Из-за этого количество безработных продолжит расти, объясняют эксперты. Снижение показателя они прогнозируют только к 2027 году.