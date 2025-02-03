Безработица в Германии достигла самого высокого уровня за последние 10 лет

Недовольны политикой властей и в Германии. Там по данным на январь – количество людей, вынужденных искать работу, выросло почти до 3 миллионов человек. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за месяц число безработных выросло на 186 тысяч. По данным Федерального агентства по трудоустройству причиной такой рекордной статистики стал спад экономики, который не прекращается уже второй год подряд. Но это лишь официальные данные. В них не учитываются люди, занятые на сезонных и краткосрочных работах. Глава ассоциации работодателей Германии назвал происходящее тревожным сигналом, что правительству, есть над чем задуматься. В Германии два года подряд отмечаются замедление объема производства, высокие цены на энергоносители и слабый спрос на немецкие товары.