В прибалтийских республиках продолжает расти уровень безработицы

Так, в Литве уровень безработицы достиг 7 %, что оставило без средств к существованию тысячи человек. На начало года показатель вырос на 6,5 тысяч. Особенно тревожная ситуация в молодежной среде, где работу не может найти каждый шестой. Статистика показывает, что мужчины страдают от безработицы больше, чем женщины. При этом все жители Литвы жалуются, что не могут найти занятость с достойной заработной платой.