Власти прибалтийских республик, увлеченные геополитическими играми, забыли о своих гражданах. В странах региона продолжает расти количество незанятых в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти прибалтийских республик, увлеченные геополитическими играми, забыли о своих гражданах. В странах региона продолжает расти количество незанятых в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Литве уровень безработицы достиг 7 %, что оставило без средств к существованию тысячи человек. На начало года показатель вырос на 6,5 тысяч. Особенно тревожная ситуация в молодежной среде, где работу не может найти каждый шестой. Статистика показывает, что мужчины страдают от безработицы больше, чем женщины. При этом все жители Литвы жалуются, что не могут найти занятость с достойной заработной платой.