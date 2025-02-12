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В прибалтийских республиках продолжает расти уровень безработицы

12 февраля 2025 07:08
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Власти прибалтийских республик, увлеченные геополитическими играми, забыли о своих гражданах. В странах региона продолжает расти количество незанятых в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прибалтийских республиках продолжает расти уровень безработицы-2

Так, в Литве уровень безработицы достиг 7 %, что оставило без средств к существованию тысячи человек. На начало года показатель вырос на 6,5 тысяч. Особенно тревожная ситуация в молодежной среде, где работу не может найти каждый шестой. Статистика показывает, что мужчины страдают от безработицы больше, чем женщины. При этом все жители Литвы жалуются, что не могут найти занятость с достойной заработной платой.

# Безработица в ЕС

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