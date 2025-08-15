Старейший вуз страны! БГСХА отмечает 185-летие со дня основания

Старейший вуз страны – Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия – отмечает юбилей: со дня образования – 185 лет. Взяв начало с земледельческой школы, сегодня высшее учебное заведение – это современный научно-образовательный центр. За годы деятельности академия подготовила тысячи выпускников, среди которых Президент Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Академия в Горках сегодня – это полтора десятка учебных корпусов, 13 студенческих общежитий, спорткомплекс со стадионом и бассейном, центр художественного творчества, учебный полигон и диагностическая станция. Здесь также действуют учебно-научные лаборатории, ветклиника, рыбоводный индустриальный комплекс. Есть свои опытные и селекционные поля. Недавно открыты несколько новых научно-образовательных центров: цифрового животноводства, природообустройства и строительства, а также Белорусско-Китайский центр сельскохозяйственной биотехнологии и искусственного интеллекта. Всего в Горках учатся 7 176 человек – это будущая элита агропромышленного комплекса.