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Старейший вуз страны! БГСХА отмечает 185-летие со дня основания

15 августа 2025 07:29
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Старейший вуз страны – Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия – отмечает юбилей: со дня образования – 185 лет. Взяв начало с земледельческой школы, сегодня высшее учебное заведение – это современный научно-образовательный центр. За годы деятельности академия подготовила тысячи выпускников, среди которых Президент Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старейший вуз страны! БГСХА отмечает 185-летие со дня основания-2

Академия в Горках сегодня – это полтора десятка учебных корпусов, 13 студенческих общежитий, спорткомплекс со стадионом и бассейном, центр художественного творчества, учебный полигон и диагностическая станция. Здесь также действуют учебно-научные лаборатории, ветклиника, рыбоводный индустриальный комплекс. Есть свои опытные и селекционные поля. Недавно открыты несколько новых научно-образовательных центров: цифрового животноводства, природообустройства и строительства, а также Белорусско-Китайский центр сельскохозяйственной биотехнологии и искусственного интеллекта. Всего в Горках учатся 7 176 человек – это будущая элита агропромышленного комплекса. 

# Высшее образование в Беларуси # Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

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