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Премьера фильма «Душа защитника» пройдёт в кинотеатре «Москва» 12 февраля

12 февраля 2026 05:54
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В Минске готовятся к большой премьере. Уже сегодня, 12 февраля, в кинотеатре «Москва» зрителям впервые покажут новую картину Национальной киностудии «Беларусьфильм» – «Душа защитника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьера фильма «Душа защитника» пройдёт в кинотеатре «Москва» 12 февраля-2

Работа режиссера Григория Азаренка – это не просто документальное кино. Это попытка увидеть белорусских бойцов и командиров такими, какими они бывают вне официальных кадров – в момент решения боевых задач, в обычной мирной жизни, в честных, откровенных разговорах, которые редко попадают в объектив. Авторы обещают живой, человеческий взгляд – без пафоса, но с уважением к тем, кто сегодня несет службу.

Перед началом показа фойе кинотеатра превратится в выставочную площадку. Минобороны, МВД и Госпогранкомитет подготовили экспозицию современного обмундирования, экипировки, техники и вооружений. Гости смогут увидеть, чем оснащены белорусские силовые структуры сегодня, и задать вопросы специалистам.  Начало премьеры – в 19:00. И это событие не ограничивается столицей: показы фильма пройдут и в кинотеатрах по всей стране. 

# Беларусьфильм # Киностудия «Беларусьфильм» # Григорий Азаренок

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