«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась

Вчера, 10 мая, Беларусь отмечала День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Специально к этой дате киностудия «Беларусьфильм» вместе с Министерством культуры подготовили необычную картину. Фильм об истории главного музыкального символа страны.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ксения Стрельченко, режиссер и Амалия Сухан, солистка Продюсерского центра «СПАМАШ», победительница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, как пришла идея создания такого фильма, как вы вообще встретились, познакомились?