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«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась

11 мая 2026 12:59
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Вчера, 10 мая, Беларусь отмечала День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Специально к этой дате киностудия «Беларусьфильм» вместе с Министерством культуры подготовили необычную картину. Фильм об истории главного музыкального символа страны. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ксения Стрельченко, режиссер и Амалия Сухан, солистка Продюсерского центра «СПАМАШ», победительница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, как пришла идея создания такого фильма, как вы вообще встретились, познакомились? 

«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась -2

Ксения Стрельченко, режиссер:
Идея создания фильма, скажем так, не была спонтанной, потому что это же завершающая история трилогию. У нас уже есть фильм по Конституции, у нас есть фильм по флагу, по гербу. И, конечно, нужно было завершить эту историю гимном. А встретились мы, когда подбирали актеров, у нас было много вариантов. Но в какой-то момент в Министерстве культуры мы подняли вопрос о том, что, возможно, это должна быть Амалия, как раз таки правильно сложился пазл. Она как никто другой связана с музыкой. 

Подробности в видео

# Беларусьфильм # Киностудия «Беларусьфильм» # Кино

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