Беларусь и Япония планируют развивать межпарламентское сотрудничество
Вопросы развития межпарламентского взаимодействия, а также сотрудничество в социально-гуманитарной и торгово-экономической сферах. В Совете Республики состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 34 года дипломатических отношений между странами наработан большой опыт взаимовыгодного сотрудничества. Достигнуты результаты в договорно-правовой базе. Так, между Беларусью и Японией действуют соглашения в научно-технической сфере, а также в области радиационной безопасности. Тем не менее направлений для взаимодействия больше.
Речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и налаживании контактов между торгово-промышленными палатами двух стран. На встрече также обсуждали вопросы укрепления межрегионального и межпарламентского диалога.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Мы договорились активизировать межпарламентское сотрудничество между нашими странами. В свое время в парламенте Японии существовала Группа дружбы. Мы рассчитываем на возобновление работы этой Группы дружбы и договорились начать с контактов между парламентами наших двух стран на площадках международных организаций, таких как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея, ОБСЕ.
Тесное сотрудничество между странами налажено и в социально-гуманитарной сфере. С 2004 года в Беларуси реализуется программа по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Из Японии в нашу страну осуществляются поставки медоборудования.