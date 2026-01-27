Беларусь и Япония планируют развивать межпарламентское сотрудничество

Вопросы развития межпарламентского взаимодействия, а также сотрудничество в социально-гуманитарной и торгово-экономической сферах. В Совете Республики состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 34 года дипломатических отношений между странами наработан большой опыт взаимовыгодного сотрудничества. Достигнуты результаты в договорно-правовой базе. Так, между Беларусью и Японией действуют соглашения в научно-технической сфере, а также в области радиационной безопасности. Тем не менее направлений для взаимодействия больше.

Речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и налаживании контактов между торгово-промышленными палатами двух стран. На встрече также обсуждали вопросы укрепления межрегионального и межпарламентского диалога.