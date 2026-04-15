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Молдова покинет Содружество Независимых Государств 8 апреля 2027 года

15 апреля 2026 13:57
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Тот случай, когда сжигаются все мосты. Молдова назвала сроки выхода из СНГ. В Кишиневе заявили, что принадлежность к организации больше не приносит стране пользы. Власти намерены денонсировать около 60 действующих соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдова покинет Содружество Независимых Государств 8 апреля 2027 года-2

Республика окончательно покинет Содружество Независимых Государств 8 апреля 2027 года. Местные чиновники заявляют, что членство в Содружестве и его соглашения являются бременем, от которого нужно отказаться. Однако позиция столь принципиальна не во всем. Договор о свободной торговле трогать пока не планируют. По всей видимости, в нем пользу Молдова еще находит. Уведомление о выходе направили в секретариат в Минске. Согласно уставу, Кишинев покинет организацию через год. С 2023 года руководство республики поэтапно отказывается от договоренностей в рамках СНГ, чтобы подстроиться под стандарты Евросоюза. Брюссель взамен пока раздает обещания, а реальные экономические преференции для страны под вопросом.

# Беларусь-Молдова # СНГ

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