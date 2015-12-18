Новости Беларуси. Ирак ценит позицию Беларуси по борьбе с терроризмом. 18 декабря председатель Комитета по иностранным делам Совета представителей Ирака Хасан Хамадани встретился с заместителем председателя Палаты представителей Виктором Гуминским.

Высокий гость отметил, что для Ирака очень важна поддержка Беларуси в такой непростой для его страны ситуации. В свою очередь белорусский парламентарий высказал надежду, что эта встреча послужит началом возобновления тех двусторонних контактов, которые были между странами раньше, и покажет перспективу развития торгово-экономических отношений. И первый шаг для развития нового вектора отношений уже сделан. Им стала ратификация соглашения о совместной защите инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Интерес к развитию всесторонних отношений, не только межпарламентских, но и торгово-экономических, в области здравоохранения, образования, военно-технического сотруднчиества очень большой у иракской стороны.

Хасан Хамадани, председатель комитета по иностранных делам Совета представителей Ирака:

Цель нашего визита сегодня – это развитие отношений между Республикой Ирак и Республикой Беларусь. Мы надеемся, этот визит будет как фундамент для развития наших отношений в разных направлениях, в том числе экономике и торговле.