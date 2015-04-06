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Беларусь отправила гуманитарную помощь в Иракский Курдистан

06 апреля 2015 07:23
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Новости Ирака. Беларусь отправила гуманитарную помощь в Иракский Курдистан. На борту – дизельные электростанции, палатки, одеяла, продукты питания и лекарства.

Почти год назад на ближнем востоке активизировалась группировка «Исламское государство». На территории Ирака экстремисты объявили о создании «исламского халифата».

Жертвами боевиков за это время стали более 15 тысяч человек, свыше 22 тысяч получили ранения.

Александр Гончаров, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Я думаю, что сопровождение и полет пройдут нормально, потому что в Министерстве иностранных дел контролируют этот вопрос. Все мировое сообщество старается помочь, и Беларусь не может остаться в стороне. И даже в это трудное экономическое время нашли возможность оказать детям, женщинам и старикам пассивную помощь для того, чтобы поддержка была и с нашей стороны, Республики Беларусь.

Уже 8 апреля помощь из Беларуси отправится в Сирию. В основном это продовольствие: консервы для детского питания, молочные смеси и сухое молоко.

Распоряжение об оказании гуманитарной помощи Ираку и Сирии подписал в конце марта президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Александр Гончаров # Беларусь-Ирак

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