Суд в Сирии заочно приговорил Башара Асада к смертной казни – SANA

Судом по уголовным делам в Дамаске экс-президент Сирии Башар Асад заочно приговорен к смертной казни, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство SANA.

Приговор вынесен также в отношении кузена Асада Атефа Наджиба и еще 7-х фигурантов дела, находящихся в розыске.

Бывший президент Сирии обвиняется в умышленном убийстве более чем 1 человека, включая детей, а также в пытках, произвольном задержании и совершении преступлений против человечности.

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