Баня лечит здоровых людей! Пар-мастер рассказал о секретах оздоровления

Вы думаете, баня – это просто веник и тепло? Тогда вы еще не знаете, что такое настоящее искусство парения. Сегодня мы узнаем, как получить максимальную пользу от бани.

Геннадий Мороз, пар-мастер:

Баня лечит здоровых людей, и задача – просто поддерживать свое здоровье. Вот в этом баня очень хорошо помогает.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Для чего придумали парить именно вениками и что они дают?

Геннадий Мороз:

Мы в парную ходим для того, чтобы париться. Париться – это значит воздействовать паром. Веники нам позволяют это сделать наиболее эффективно. Веники нужно подготовить, потому что они сухие. Их нужно восстановить в том виде, в котором они были до высушивания. Они наберут воду столько, сколько нужно, станут мягкие, они распушатся и будут готовы.

Юрий Царев, ведущий:

Как часто можно баню принимать?

Геннадий Мороз:

Да хоть каждый день. С какой целью вы будете ходить каждый день в баню? Если вы наработались с лопатой и пошли погреться вечером в баню, то почему бы и нет? Сегодня лопатой поработали, завтра, может быть, дорога у вас большая.