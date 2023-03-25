Более 200 литературных работ со всей Беларуси. В Минске выбрали победителей масштабного проекта LitUp
Новости Беларуси. Открыть новые имена в литературе и дать дорогу талантам. В Минске подвели итоги масштабного литературного проекта LitUp, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На суд жюри было представлено более 200 работ со всех регионов нашей страны. И только 20 из них прошли в финал.
Со сцены выставочного центра «БелЭкспо» 25 марта прозвучали талантливые стихи, детские рассказы и сказки. Причем поделиться своим творчеством смогли как опытные литераторы, так и молодые авторы. Оценивались в первую очередь оригинальность подачи и художественное мастерство. Важно найти писателей, чьи произведения достойны оказаться на прилавках книжных магазинов.
Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая Літаратура»:
Кожнае адкрыццё новага аўтара для нас – гэта доказ таго, што нельга арыентавацца на адных і тых пісьменнікаў, нельга арыентавацца на адны і тыя ж жанры. Таму што як раз новыя аўтары, якія прымаюць удзел у гэтым конкурсе, многія з іх пішуць у жанрах, якія для беларускай літаратуры на сёння не зусім характэрны. Вельмі важна, працуючы сёння, думаць пра заўтрашні дзень.
Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:
Этот проект, можно сказать, взаимовыгодный для молодых авторов, для авторов в целом, не только молодые, обращаются и авторы, которые ранее уже публиковались. Но возможность издать свои произведения в государственном издательстве – это огромная честь, определенный статус.
Лучших выбирали в номинациях проза, поэзия, литература для детей и подростков, а также прикладная или «нон-фикшн». Сегодня на книжном рынке заинтересованы в перспективных авторах, поэтому победители смогут рассчитывать на сотрудничество с крупнейшими издательствами нашей страны и публикацию своих книг тиражом до тысячи экземпляров.
Елена Чаплинская, финалистка литературного стартапа LitUP:
Мне бы очень хотелось увидеть воплощение своих мыслей, стихов на книжных страницах в красивом формате, доступном читателям нашей страны.
Жанна Касап, финалистка литературного стартапа LitUp:
Это замечательная возможность для начинающего автора попробовать. И пусть тираж в тысячу это не 100 тысяч и не 10 тысяч, но это уже значительная цифра.
Проект LitUp успел зарекомендовать себя и стал традиционным. Уже в третий раз белорусские авторы получают возможность на издание своих творений. Так, в свет вышли книги победителей предыдущих сезонов Екатерины Залесской, Людмилы Одинцовой и Инны Зарецкой.
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