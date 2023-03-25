Более 200 литературных работ со всей Беларуси. В Минске выбрали победителей масштабного проекта LitUp

Новости Беларуси. Открыть новые имена в литературе и дать дорогу талантам. В Минске подвели итоги масштабного литературного проекта LitUp, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На суд жюри было представлено более 200 работ со всех регионов нашей страны. И только 20 из них прошли в финал.

Со сцены выставочного центра «БелЭкспо» 25 марта прозвучали талантливые стихи, детские рассказы и сказки. Причем поделиться своим творчеством смогли как опытные литераторы, так и молодые авторы. Оценивались в первую очередь оригинальность подачи и художественное мастерство. Важно найти писателей, чьи произведения достойны оказаться на прилавках книжных магазинов.

Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая Літаратура»: Кожнае адкрыццё новага аўтара для нас – гэта доказ таго, што нельга арыентавацца на адных і тых пісьменнікаў, нельга арыентавацца на адны і тыя ж жанры. Таму што як раз новыя аўтары, якія прымаюць удзел у гэтым конкурсе, многія з іх пішуць у жанрах, якія для беларускай літаратуры на сёння не зусім характэрны. Вельмі важна, працуючы сёння, думаць пра заўтрашні дзень.

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:

Этот проект, можно сказать, взаимовыгодный для молодых авторов, для авторов в целом, не только молодые, обращаются и авторы, которые ранее уже публиковались. Но возможность издать свои произведения в государственном издательстве – это огромная честь, определенный статус.

Лучших выбирали в номинациях проза, поэзия, литература для детей и подростков, а также прикладная или «нон-фикшн». Сегодня на книжном рынке заинтересованы в перспективных авторах, поэтому победители смогут рассчитывать на сотрудничество с крупнейшими издательствами нашей страны и публикацию своих книг тиражом до тысячи экземпляров.