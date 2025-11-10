Белорусские полярники прибыли в Антарктиду и открыли новый сезон исследований

Белорусские полярники начали работу на своей антарктической базе «Гора вечерняя». В честь открытия 18-го сезона на флагштоках подняты государственный флаг и флаг Национальной академии наук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за несколько дней после прибытия на холодный континент полярники расконсервировали системы жизнеобеспечения, запустили дизельэлектростанцию, подготовили научные лаборатории к работе. В этом сезоне исследуют климатические изменения. Уже начат отбор проб для анализа газового состава древнего льда, замеры высоты снежного покрова. Несмотря на экстремальные условия – температура -35 градусов и постоянные ветры – у экспедиции есть все необходимое для комфортной работы и отдыха.

