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Белорусские полярники прибыли в Антарктиду и открыли новый сезон исследований

10 ноября 2025 11:18
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Белорусские полярники начали работу на своей антарктической базе «Гора вечерняя». В честь открытия 18-го сезона на флагштоках подняты государственный флаг и флаг Национальной академии наук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские полярники прибыли в Антарктиду и открыли новый сезон исследований-2

Всего за несколько дней после прибытия на холодный континент полярники расконсервировали системы жизнеобеспечения, запустили дизельэлектростанцию, подготовили научные лаборатории к работе. В этом сезоне исследуют климатические изменения. Уже начат отбор проб для анализа газового состава древнего льда, замеры высоты снежного покрова. Несмотря на экстремальные условия – температура -35 градусов и постоянные ветры – у экспедиции есть все необходимое для комфортной работы и отдыха.
 

# Антарктида

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