«Феличита» в новой обработке! Певица Ангелина Волкова выпустила песню в дуэте с Рикардо Форези

Белиссимо! Именно так можно описать новую работу восходящей звезды белорусской сцены Ангелины Волковой. Талантливая певица записала дуэт с итальянским маэстро Рикардо Форези. Сегодня мы увидим премьеру их клипа на композицию «Феличита».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ангелина Волкова, певица, и Рикардо Форези, певец.
Александр Стасевич, ведущий:
Как познакомились с Риккардо?
Ангелина Волкова, певица:
Я давно его знала по соцсетям, по концертам. Узнала, что он приезжает с сольным концертом в Могилев, мой родной город, где буквально за пару месяцев до этого отзвучал мой сольный концерт. Я очень хотела с ним выступить, увидеться, познакомиться. И так случилось, что наш режиссер, с которым я лично хорошо знакома, был уже знаком с Рикардо. Мы придумали эту песню в новой обработке.
Подробности в видео.