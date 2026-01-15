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«Феличита» в новой обработке! Певица Ангелина Волкова выпустила песню в дуэте с Рикардо Форези

15 января 2026 09:52
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Белиссимо! Именно так можно описать новую работу восходящей звезды белорусской сцены Ангелины Волковой. Талантливая певица записала дуэт с итальянским маэстро Рикардо Форези. Сегодня мы увидим премьеру их клипа на композицию «Феличита».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ангелина Волкова, певица, и Рикардо Форези, певец.

Александр Стасевич, ведущий:
Как познакомились с Риккардо?

«Феличита» в новой обработке! Певица Ангелина Волкова выпустила песню в дуэте с Рикардо Форези-2

Ангелина Волкова, певица:
Я давно его знала по соцсетям, по концертам. Узнала, что он приезжает с сольным концертом в Могилев, мой родной город, где буквально за пару месяцев до этого отзвучал мой сольный концерт. Я очень хотела с ним выступить, увидеться, познакомиться. И так случилось, что наш режиссер, с которым я лично хорошо знакома, был уже знаком с Рикардо. Мы придумали эту песню в новой обработке.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Ангелина Волкова # Юлия Самусенко # Александр Стасевич # Александра Каштанова

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