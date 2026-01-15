«Феличита» в новой обработке! Певица Ангелина Волкова выпустила песню в дуэте с Рикардо Форези

Ангелина Волкова, певица:

Я давно его знала по соцсетям, по концертам. Узнала, что он приезжает с сольным концертом в Могилев, мой родной город, где буквально за пару месяцев до этого отзвучал мой сольный концерт. Я очень хотела с ним выступить, увидеться, познакомиться. И так случилось, что наш режиссер, с которым я лично хорошо знакома, был уже знаком с Рикардо. Мы придумали эту песню в новой обработке.

Подробности в видео.