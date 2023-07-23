«Я верю, что у белорусского футбола начнется новая эра». Поговорили с представителем АБФФ

В Белорусской федерации футбола полным ходом кипит работа. Над чем трудятся функционеры нового штаба и какие проекты готовы запустить, поинтересовались у первого заместителя председателя Андрей Василевича, который пришел к нам на программу «Спорттаймер» на СТВ. Почему рухнул белорусский футбол?

Юлия Силипицкая, СТВ:

А какой самый большой турнир, на котором удалось поиграть? Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:

Вторая лига. Мяч по-прежнему остался ночью под боком. Юлия Силипицкая:

То есть вы спите на мячах? Андрей Василевич:

С мячом раньше спал. Юлия Силипицкая:

А я хотела сказать, вроде бы уже большой – должен был жениться – мяч должен был как минимум под кровать перекочевать. Андрей Василевич:

Дети мои спят с мячами. Я всего лишь хотел быть учителем физической культуры. Юлия Силипицкая:

Да вы что? Андрей Василевич:

А потом, после окончания университета, стал арбитром футбольным. Юлия Силипицкая:

А вот ваше мнение: почему у нас белорусский футбол в какой-то момент рухнул?

Андрей Василевич:

Мы сейчас, скажем, находимся или пользуемся тем, что в нашем футболе делали порядка 15-20 лет назад. Потому что вот эти дети, которые сегодня являются членами нашей национальной сборной, они тогда росли, соответственно, где-то тогда сделали определенные ошибки в нашем футболе. Юлия Силипицкая:

Какие ошибки? Ну вы же знаете. Андрей Василевич:

Отсутствие инициативы в развитии инфраструктуры. Юлия Силипицкая:

А как же говорят, что можно в футбол играть и буквально на асфальте? Андрей Василевич:

Потому что мы стали слишком много думать о деньгах. Юлия Силипицкая:

Вот вы пришли в буквально смысле в федерацию и углубились в ее работу, все равно это что-то новое. И вот ваше мнение как доктора, вердикт: то, что было до вашего прихода, что это было? Андрей Василевич:

Была хорошая работа проделана, достаточно объемная, но, возможно, без углубления в нужные нюансы. Нюансы белорусского футбола. Какие проекты реализуются, чтобы исправить текущую ситуацию?

Юлия Силипицкая:

Нужные нюансы это что? Андрей Василевич:

Пойду к банальному – детский юношеский футбол. О нем говорят 30 лет все наши тренеры, все наши великие специалисты, что нужно начинать с детского футбола, юношеского. Юлия Силипицкая:

Что предлагаете вы? Андрей Василевич:

Мы сейчас реализуем проект «Футбол в школах» – это первый этап. Второй этап, который мы параллельно реализуем – хотим предложить систему детских соревнований от 8 до 14 лет, которой у нас нет. Потому что в этом возрасте дети должны иметь. Юлия Силипицкая:

Игровую практику? Андрей Василевич:

Порядка 25 игровых дней. Юлия Силипицкая:

Давайте вернемся вначале к проекту «Футбол в школах». Что это за проект и когда он будет начинать свою реализацию? Андрей Василевич:

Начинать он будет свою реализацию уже с 1 сентября. Юлия Силипицкая:

Вы уже утвердились? Какие вы быстрые! Андрей Василевич:

Конечно, подписан проект, есть положение, утверждено, скажем так, если это можно назвать, финансирование. То есть мы на себя берем функцию обеспечения инвентарем всего этого проекта. Юлия Силипицкая:

Это будет проект по всей стране или только начнете со столицы?

Андрей Василевич:

По все стране, даже могу сказать, что мы немножко обидим столицу, потому что здесь уже есть перенасыщение. Нам в первую очередь нужна база, которая вот на этот урок, чтобы детки желательно были одни в спортивном зале, чтобы они могли насладиться вот этим временем с мячом. Юлия Силипицкая:

Как это все будет выглядеть: это будет в рамках физкультуры или за рамками, сколько раз в неделю, какие классы будут задействованы? Андрей Василевич:

Это будет исключительно в рамках предмета физической культуры и здоровья. Мы постарались влезть исключительно в программу школьную. Забираем на себя часть здоровья и спорта. Это раз в неделю. Юлия Силипицкая:

На безвозмездной основе 45 минут проведут урок? Андрей Василевич:

35. Юлия Силипицкая:

То есть с первого по четвертый класс вы рассматриваете? Андрей Василевич:

Безусловно, мы рассматриваем с первого по четвертый, но мы поэтапно вводим этот проект. В этом году мы только первые классы берем, потому что в четвертом классы уже сформированы. Юлия Силипицкая:

А что же будет с четвертым, пятым и шестым, если они тоже захотят. Андрей Василевич:

Если они захотят, у нас при этом есть параллельный уже существующий проект «Школьный футбольный клуб», где могут заниматься детки совершенно разных возрастов. Юлия Силипицкая:

Скажите, что это вам даст? Андрей Василевич:

Мы рассчитываем получить хорошо подготовленных к жизни и здоровых прежде всего детей. Юлия Силипицкая:

Платно или бесплатно? Андрей Василевич:

Абсолютно бесплатно. Будем брать через факультатив, но в тех учреждениях, которые готовы будут. Юлия Силипицкая:

То есть пока первый год будет таким для становления? Андрей Василевич:

Совершенно верно! Юлия Силипицкая:

Девочки будут в этом проекте?

Андрей Василевич:

Обязательно. Наша философия такова, что до 11 лет мы не разграничиваем мальчиков от девочек. Юлия Силипицкая:

Ваше мнение, женский футбол – это женское дело? Андрей Василевич:

Бытует мнение, что женщины, девушки должны быть на кухне. Я абсолютно с этим не согласен, потому что девушка может в нем полностью раскрываться. И это не скажется на ее фигуре, менталитете. Юлия Силипицкая:

Я поняла: футбол это все-таки тоже женское дело. Андрей Василевич:

Конечно! Самые злостные противники футбола прибегали посмотреть ЧБ. Надо ли что-то добавлять?

Юлия Силипицкая:

Национальный чемпионат в последние годы, особенно финальная часть, она держала всю страну в напряжении таком, что самые злостные противники футбола – женщины с кастрюлей на кухне – прибегали, мешая свой суп, посмотреть. То есть зрелищно, надо что-то добавлять? Андрей Василевич:

Нужно улучшать наши стадионы, потому что каждый зритель, который приходит на стадион, рассчитывает на некий комфорт. Юлия Силипицкая:

То есть вы про попкорн что ли? Андрей Василевич:

Давайте начнем с того, чтобы сверху ничего не капало, а если солнце яркое, то желательно, чтобы тоже был козырек. Юлия Силипицкая:

То есть инфраструктуру надо усилить? Андрей Василевич:

Безусловно! Это усилит еще и картинку, которую мы будем смотреть, может быть, и по вашему каналу. Юлия Силипицкая:

То есть привлечение СМИ – второй пункт? Андрей Василевич:

Естественно, да. Юлия Силипицкая:

Здесь мы поняли: бытовые условия. А качество исполнения футбола? Андрей Василевич:

Оно зависит от тех кадров, которые работают в футболе. Поэтому мы и стараемся улучшать уровень наших тренеров, постоянно обновляя и усиливая. Юлия Силипицкая:

И на это у вас есть проект новый? Андрей Василевич:

Нет, это действующий проект. Юлия Силипицкая:

Мы может похвалить работу предшественников в плане кадровой политики?

Андрей Василевич:

Безусловно, ведь в 2022 году была запущена очередная группа подготовки наших тренеров квалификации ПРО-УЕФА. Потому что в предыдущий раз этот набор был более 10 лет назад. Поэтому в этом большая их заслуга, что наши тренеры, отечественные, белорусские, имеют возможность сегодня в своей стране лишь международной стажировкой получать качественное образование высокого уровня, которое ценится во всем мире. Как бывший работник университета, я хочу сказать, что 10 % знаний сегодня дается, а все остальное направляется. Если студент или абитуриент желает что-то знать, он идет, капает, рыщет, узнает. Юлия Силипицкая:

Но не стоит забывать и про мотивацию педагога, который может буквально зажечь все аудиторию своим энтузиазмом, а кто-то просто лекторат придет почитает и уйдет. И все они заснут! Андрей Василевич:

В искусство преподавания уже вникать не будем. Конечно, каждый преподаватель способен влюбить в свой предмет, если он нацелен на это. Мы очень плотно работаем и с БГУ, и БГУФК, и с БГПУ. Юлия Силипицкая:

Сколько в этом году уже выпустилось у нас с кафедры футбола? Андрей Василевич:

В этом году выпустилось порядка 50 выпускников. Юлия Силипицкая:

То есть все 50, вы знаете их всех? Андрей Василевич:

Учитывая то, что я работал еще в то время, когда они только приходили учиться в университет, я набирал их. Да, я знаю всех, но не все они, конечно, останутся в специальности. Юлия Силипицкая:

Хотелось, может быть, чтобы они остались в специальности? Как это сделать? Андрей Василевич:

Государством и университетом в частности делается много. Предложения поступают выпускникам, но те, кто учится на платной основе, они имеют право свободного распределения. Они сами выбирают себе дорогу в жизнь. «Дальше будет только лучше!» Каково текущее состояние национальной команды?

Юлия Силипицкая:

Андрей, сейчас на самое больное, я вас уже подготовила, размяла в общем, вдох-выдох – национальная команда. Давайте поговорим о том, что делать? Андрей Василевич:

Две игры провели в июне с Израилем и Косово. Я видел вживую и все рассказал, что я действительно горжусь. Юлия Силипицкая:

Вы гордитесь двумя играми, но… Сюда входят большие государственные деньги. Соответственно люди получают, в людей вкладывают и от людей ждут результата. И две игры не являются показателем, скажем, «большого планирующего цикла». Я даже не говорю четырехгодичного. Вот сейчас что делать? Андрей Василевич:

Я скажу, что сейчас мы находимся на том этапе, где мы понимаем: дальше будет только лучше. Будут поражения, безусловно. Юлия Силипицкая:

От чего будете отталкиваться? Андрей Василевич:

К сожалению, у нас не столь богатый выбор игроков в национальную сборную, как хотелось бы. Юлия Силипицкая:

То есть те, кто играли те две игры, продолжат играть на старте? Андрей Василевич:

Если они докажут своим отношением к делу, своей игрой в клубах, что они достойны вызова в национальную сборную – конечно. Сколько будет пустовать кресло главного тренера национальной сборной?