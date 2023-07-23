«Я верю, что у белорусского футбола начнется новая эра». Поговорили с представителем АБФФ

В Белорусской федерации футбола полным ходом кипит работа. Над чем трудятся функционеры нового штаба и какие проекты готовы запустить, поинтересовались у первого заместителя председателя Андрей Василевича, который пришел к нам на программу «Спорттаймер» на СТВ.
Почему рухнул белорусский футбол?
Юлия Силипицкая, СТВ:
А какой самый большой турнир, на котором удалось поиграть?
Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:
Вторая лига. Мяч по-прежнему остался ночью под боком.
Юлия Силипицкая:
То есть вы спите на мячах?
Андрей Василевич:
С мячом раньше спал.
Юлия Силипицкая:
А я хотела сказать, вроде бы уже большой – должен был жениться – мяч должен был как минимум под кровать перекочевать.
Андрей Василевич:
Дети мои спят с мячами. Я всего лишь хотел быть учителем физической культуры.
Юлия Силипицкая:
Да вы что?
Андрей Василевич:
А потом, после окончания университета, стал арбитром футбольным.
Юлия Силипицкая:
А вот ваше мнение: почему у нас белорусский футбол в какой-то момент рухнул?
Андрей Василевич:
Мы сейчас, скажем, находимся или пользуемся тем, что в нашем футболе делали порядка 15-20 лет назад. Потому что вот эти дети, которые сегодня являются членами нашей национальной сборной, они тогда росли, соответственно, где-то тогда сделали определенные ошибки в нашем футболе.
Юлия Силипицкая:
Какие ошибки? Ну вы же знаете.
Андрей Василевич:
Отсутствие инициативы в развитии инфраструктуры.
Юлия Силипицкая:
А как же говорят, что можно в футбол играть и буквально на асфальте?
Андрей Василевич:
Потому что мы стали слишком много думать о деньгах.
Юлия Силипицкая:
Вот вы пришли в буквально смысле в федерацию и углубились в ее работу, все равно это что-то новое. И вот ваше мнение как доктора, вердикт: то, что было до вашего прихода, что это было?
Андрей Василевич:
Была хорошая работа проделана, достаточно объемная, но, возможно, без углубления в нужные нюансы.
Нюансы белорусского футбола. Какие проекты реализуются, чтобы исправить текущую ситуацию?
Юлия Силипицкая:
Нужные нюансы это что?
Андрей Василевич:
Пойду к банальному – детский юношеский футбол. О нем говорят 30 лет все наши тренеры, все наши великие специалисты, что нужно начинать с детского футбола, юношеского.
Юлия Силипицкая:
Что предлагаете вы?
Андрей Василевич:
Мы сейчас реализуем проект «Футбол в школах» – это первый этап. Второй этап, который мы параллельно реализуем – хотим предложить систему детских соревнований от 8 до 14 лет, которой у нас нет. Потому что в этом возрасте дети должны иметь.
Юлия Силипицкая:
Игровую практику?
Андрей Василевич:
Порядка 25 игровых дней.
Юлия Силипицкая:
Давайте вернемся вначале к проекту «Футбол в школах». Что это за проект и когда он будет начинать свою реализацию?
Андрей Василевич:
Начинать он будет свою реализацию уже с 1 сентября.
Юлия Силипицкая:
Вы уже утвердились? Какие вы быстрые!
Андрей Василевич:
Конечно, подписан проект, есть положение, утверждено, скажем так, если это можно назвать, финансирование. То есть мы на себя берем функцию обеспечения инвентарем всего этого проекта.
Юлия Силипицкая:
Это будет проект по всей стране или только начнете со столицы?
Андрей Василевич:
По все стране, даже могу сказать, что мы немножко обидим столицу, потому что здесь уже есть перенасыщение. Нам в первую очередь нужна база, которая вот на этот урок, чтобы детки желательно были одни в спортивном зале, чтобы они могли насладиться вот этим временем с мячом.
Юлия Силипицкая:
Как это все будет выглядеть: это будет в рамках физкультуры или за рамками, сколько раз в неделю, какие классы будут задействованы?
Андрей Василевич:
Это будет исключительно в рамках предмета физической культуры и здоровья. Мы постарались влезть исключительно в программу школьную. Забираем на себя часть здоровья и спорта. Это раз в неделю.
Юлия Силипицкая:
На безвозмездной основе 45 минут проведут урок?
Андрей Василевич:
35.
Юлия Силипицкая:
То есть с первого по четвертый класс вы рассматриваете?
Андрей Василевич:
Безусловно, мы рассматриваем с первого по четвертый, но мы поэтапно вводим этот проект. В этом году мы только первые классы берем, потому что в четвертом классы уже сформированы.
Юлия Силипицкая:
А что же будет с четвертым, пятым и шестым, если они тоже захотят.
Андрей Василевич:
Если они захотят, у нас при этом есть параллельный уже существующий проект «Школьный футбольный клуб», где могут заниматься детки совершенно разных возрастов.
Юлия Силипицкая:
Скажите, что это вам даст?
Андрей Василевич:
Мы рассчитываем получить хорошо подготовленных к жизни и здоровых прежде всего детей.
Юлия Силипицкая:
Платно или бесплатно?
Андрей Василевич:
Абсолютно бесплатно. Будем брать через факультатив, но в тех учреждениях, которые готовы будут.
Юлия Силипицкая:
То есть пока первый год будет таким для становления?
Андрей Василевич:
Совершенно верно!
Юлия Силипицкая:
Девочки будут в этом проекте?
Андрей Василевич:
Обязательно. Наша философия такова, что до 11 лет мы не разграничиваем мальчиков от девочек.
Юлия Силипицкая:
Ваше мнение, женский футбол – это женское дело?
Андрей Василевич:
Бытует мнение, что женщины, девушки должны быть на кухне. Я абсолютно с этим не согласен, потому что девушка может в нем полностью раскрываться. И это не скажется на ее фигуре, менталитете.
Юлия Силипицкая:
Я поняла: футбол это все-таки тоже женское дело.
Андрей Василевич:
Конечно!
Самые злостные противники футбола прибегали посмотреть ЧБ. Надо ли что-то добавлять?
Юлия Силипицкая:
Национальный чемпионат в последние годы, особенно финальная часть, она держала всю страну в напряжении таком, что самые злостные противники футбола – женщины с кастрюлей на кухне – прибегали, мешая свой суп, посмотреть. То есть зрелищно, надо что-то добавлять?
Андрей Василевич:
Нужно улучшать наши стадионы, потому что каждый зритель, который приходит на стадион, рассчитывает на некий комфорт.
Юлия Силипицкая:
То есть вы про попкорн что ли?
Андрей Василевич:
Давайте начнем с того, чтобы сверху ничего не капало, а если солнце яркое, то желательно, чтобы тоже был козырек.
Юлия Силипицкая:
То есть инфраструктуру надо усилить?
Андрей Василевич:
Безусловно! Это усилит еще и картинку, которую мы будем смотреть, может быть, и по вашему каналу.
Юлия Силипицкая:
То есть привлечение СМИ – второй пункт?
Андрей Василевич:
Естественно, да.
Юлия Силипицкая:
Здесь мы поняли: бытовые условия. А качество исполнения футбола?
Андрей Василевич:
Оно зависит от тех кадров, которые работают в футболе. Поэтому мы и стараемся улучшать уровень наших тренеров, постоянно обновляя и усиливая.
Юлия Силипицкая:
И на это у вас есть проект новый?
Андрей Василевич:
Нет, это действующий проект.
Юлия Силипицкая:
Мы может похвалить работу предшественников в плане кадровой политики?
Андрей Василевич:
Безусловно, ведь в 2022 году была запущена очередная группа подготовки наших тренеров квалификации ПРО-УЕФА. Потому что в предыдущий раз этот набор был более 10 лет назад. Поэтому в этом большая их заслуга, что наши тренеры, отечественные, белорусские, имеют возможность сегодня в своей стране лишь международной стажировкой получать качественное образование высокого уровня, которое ценится во всем мире. Как бывший работник университета, я хочу сказать, что 10 % знаний сегодня дается, а все остальное направляется. Если студент или абитуриент желает что-то знать, он идет, капает, рыщет, узнает.
Юлия Силипицкая:
Но не стоит забывать и про мотивацию педагога, который может буквально зажечь все аудиторию своим энтузиазмом, а кто-то просто лекторат придет почитает и уйдет. И все они заснут!
Андрей Василевич:
В искусство преподавания уже вникать не будем. Конечно, каждый преподаватель способен влюбить в свой предмет, если он нацелен на это. Мы очень плотно работаем и с БГУ, и БГУФК, и с БГПУ.
Юлия Силипицкая:
Сколько в этом году уже выпустилось у нас с кафедры футбола?
Андрей Василевич:
В этом году выпустилось порядка 50 выпускников.
Юлия Силипицкая:
То есть все 50, вы знаете их всех?
Андрей Василевич:
Учитывая то, что я работал еще в то время, когда они только приходили учиться в университет, я набирал их. Да, я знаю всех, но не все они, конечно, останутся в специальности.
Юлия Силипицкая:
Хотелось, может быть, чтобы они остались в специальности? Как это сделать?
Андрей Василевич:
Государством и университетом в частности делается много. Предложения поступают выпускникам, но те, кто учится на платной основе, они имеют право свободного распределения. Они сами выбирают себе дорогу в жизнь.
«Дальше будет только лучше!» Каково текущее состояние национальной команды?
Юлия Силипицкая:
Андрей, сейчас на самое больное, я вас уже подготовила, размяла в общем, вдох-выдох – национальная команда. Давайте поговорим о том, что делать?
Андрей Василевич:
Две игры провели в июне с Израилем и Косово. Я видел вживую и все рассказал, что я действительно горжусь.
Юлия Силипицкая:
Вы гордитесь двумя играми, но… Сюда входят большие государственные деньги. Соответственно люди получают, в людей вкладывают и от людей ждут результата. И две игры не являются показателем, скажем, «большого планирующего цикла». Я даже не говорю четырехгодичного. Вот сейчас что делать?
Андрей Василевич:
Я скажу, что сейчас мы находимся на том этапе, где мы понимаем: дальше будет только лучше. Будут поражения, безусловно.
Юлия Силипицкая:
От чего будете отталкиваться?
Андрей Василевич:
К сожалению, у нас не столь богатый выбор игроков в национальную сборную, как хотелось бы.
Юлия Силипицкая:
То есть те, кто играли те две игры, продолжат играть на старте?
Андрей Василевич:
Если они докажут своим отношением к делу, своей игрой в клубах, что они достойны вызова в национальную сборную – конечно.
Сколько будет пустовать кресло главного тренера национальной сборной?
Юлия Силипицкая:
Поскольку Кондратьев ушел, вакансия свободная?
Андрей Василевич:
Да, на сегодняшний день.
Юлия Силипицкая:
И как долго будет она будет пустовать?
Андрей Василевич:
Свои резюме присылали тренеры, их представители, причем тренеры разного уровня, известности, уровня профессионализма.
Юлия Силипицкая:
Сколько человек? Сколько кандидатов ваш пришлось посмотреть?
Андрей Василевич:
Более 15.
Юлия Силипицкая:
Все они наши отечественные?
Андрей Василевич:
Нет, география, скажу так, вся Европа.
Юлия Силипицкая:
Когда вы собираетесь принять решение относительно главного тренера национальной команды?
Андрей Василевич:
На сегодня очерчен узкий круг из четырех кандидатов, с которыми мы ведем переговоры, беседы.
Юлия Силипицкая:
Первое требование ваше к фигуре главного тренера.
Андрей Василевич:
Готов ли тренер дать результат. Результат должен быть здесь и сейчас. Это национальная сборная.
Юлия Силипицкая:
В смысле здесь и сейчас? Вот он пришел и сразу результат?
Андрей Василевич:
Да! Сентябрь, октябрь, ноябрь. У нас шесть игр, и в этих шести играх мы хотим, чтобы тренер выполнил те задачи, которые мы перед ним ставим. Косово, Андорра – это те команды, которые мы должны и обязаны обыгрывать.
Юлия Силипицкая:
Андрей, я все-таки верю, что у белорусского футбола начинается новая эра.