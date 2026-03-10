В МНС рассказали, кому необходимо отчитаться о доходах за 2025 год

Время платить налоги! В профильном министерстве пояснили, кому из белорусов необходимо отчитаться о доходах за 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» ан СТВ. Предоставить декларацию должны те, чьи финансовые поступления шли из-за границы.

Речь идет о зарплатах в иностранных фирмах, зарубежных дивидендах и процентах по счетам в банках других стран. Также впервые отчитаться обязаны белорусы, чей совокупный доход за год составил более 200 тысяч рублей. Под налоговый контроль попадают и сделки с имуществом: подать документы нужно, если за последние пять лет продали более одного жилого дома, квартиры, дачи или садового участка. Это же касается реализации транспорта: налог платится при продаже в течение года одного грузовика или второго легкового авто. Не стоит забывать и о подарках: если их общая сумма за год превысила 11 тысяч рублей, они также подлежат декларированию.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Эта норма не касается тех лиц, которые получают подарки от близких родственников. Доходы от близких родственников полностью освобождаются от подоходного налога, и представлять декларацию в отношении этих доходов не требуется. К близким родственникам для целей налогообложения относятся: родители, дети, родные братья, сестры, супруги, дедушки, бабушки, внуки, внучки, а также близкие родственники второго супруга.

Срок подачи деклараций – по 31 марта. Сделать это можно любым удобным способом: лично в инспекции, направить документы почтой или воспользоваться электронным сервисом в личном кабинете на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. Уплатить налог необходимо до 2 июня.