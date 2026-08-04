Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошел в Борисове и Бобруйске

Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает охватывать все больше регионов страны. Новый формат позволяет услышать белорусов, а также открыто и без прикрас ответить на самые острые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Борисове разговор с теми, кто ежедневно трудится на благо страны, длился без малого несколько часов. С трудовыми коллективами и молодежью общался политолог Вадим Гигин. Борисовчан интересовали как глобальные темы, в частности мировой геополитики, так и региональные вопросы. Акцент – на экономике района. Борисов – один из крупнейших промышленных центров, а потому особое внимание перспективам развития белорусского машиностроения, загрузке заводов и предпринимательской деятельности. Волновали людей и вопросы социальной поддержки, а также закрепляемости кадров.

Сергей Кот, житель Борисова:

Мне не все равно, что будет дальше с нашей страной, потому что для бизнеса самое главное – это стабильность. Мы должны понимать, для чего мы строим, для чего мы покупаем дорогостоящие оборудования, что нас ждет впереди в ближайшие 10-20 лет, насколько стабильно мы будем работать.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Было очень много предпринимателей малого и среднего бизнеса, и вопросы касались не просто условий их работы, хотя и это тоже было, правовых условий взаимодействия с работниками, но и патриотического воспитания. То есть мы видим, что формируется социально ответственный, патриотичный бизнес. Мы говорим о том образе жизни, который есть здесь и сейчас. Вот сама эта атмосфера, она важна, она действительно отражает пульс страны.

Готова ли Беларусь к внешним угрозам, почему важна срочная служба в армии и хватает ли ресурсов для обороноспособности? Такие острые вопросы звучали 4 августа в Бобруйске. Там с жителями встретился медиаэксперт Андрей Богодель. Максимальная открытость и конкретные примеры, вместо абстрактных ответов – формат живого общения исключил любые запретные темы. В помощь – яркие слайды, реальные факты и цифры. Каждый участник встречи мог получить информацию из первых уст и задать свой вопрос.

Дарья Одинцова, жительница Бобруйска:

Все переживаем за свою страну. Благодаря вот таким словам, вот таким людям, которые нам доносят такую информацию, лично я и многие здесь в зале стали увереннее себя чувствовать, потому что мы под надежной защитой.