Пока мы строим те самые мосты мира и понимания, на Западе готовят военную инфраструктуру. НАТО выделило 27 миллиардов евро на реанимацию топливных артерий времен холодной войны, которые проведут напрямую к нашим рубежам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще на саммите НАТО в Анкаре договорились выделить Киеву внушительный финансовый транш. Все это говорит о том, что альянс пребывает в хорошей политической и военной форме. Но мы этого не боимся. Беларусь готова дать отпор любому, кто преступит наши красные линии, а это линии государственной границы. Пятибратов – об итогах саммита НАТО: это попытка Трампа что-то дать Украине, не дав ничего.

Самый примечательный пункт – это выделение 27 миллиардов евро на модернизацию и прокладку топливных трубопроводов к восточным границам альянса. Система снабжения горючим, созданная еще во времена холодной войны, сейчас связывает в основном страны Западной Европы. Новый проект позволит охватить и восточную часть. Польский участок станет ключевым. Сеть протянут от немецкой границы на 300 километров вглубь Польши, до базы в Быдгоще. Оттуда артерии пойдут дальше на восток – к Сувалкскому коридору и границам Литвы. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

Мы знаем, что эти инвестиции в 27 миллиардов евро модернизируют существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива, а также поддержат новые объекты, включая трубопроводы в восточную часть альянса.

Пожалуй, для Беларуси – это, если не первый, то важный сигнал, что логистику войны стягивают вплотную к нашим рубежам. Раньше для начала масштабной операции, к примеру, в Белостоке или на Сувалкском выступе альянсу требовались недели на переброску тысяч цистерн с топливом. Теперь тяжелая техника и авиация НАТО в Польше и Литве получают постоянную подпитку. А время развертывания ударных группировок сокращается с недель до считаных часов. Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Подобные приготовления предупреждают опасения, что страны НАТО ведут непосредственную подготовку к войне. Заявление западных политиков высокого уровня, их нормативно-правовые документы и подготовленность войск и военно-промышленного комплекса, а также инфраструктуры только подтверждают о готовности нанесения России и Беларуси стратегического поражения до 2030 года.