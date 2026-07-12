Богодель: действия НАТО подтверждают готовность нанести стратегическое поражение Беларуси и России до 2030-го
Пока мы строим те самые мосты мира и понимания, на Западе готовят военную инфраструктуру. НАТО выделило 27 миллиардов евро на реанимацию топливных артерий времен холодной войны, которые проведут напрямую к нашим рубежам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А еще на саммите НАТО в Анкаре договорились выделить Киеву внушительный финансовый транш. Все это говорит о том, что альянс пребывает в хорошей политической и военной форме. Но мы этого не боимся. Беларусь готова дать отпор любому, кто преступит наши красные линии, а это линии государственной границы.
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Самый примечательный пункт – это выделение 27 миллиардов евро на модернизацию и прокладку топливных трубопроводов к восточным границам альянса. Система снабжения горючим, созданная еще во времена холодной войны, сейчас связывает в основном страны Западной Европы.
Новый проект позволит охватить и восточную часть. Польский участок станет ключевым. Сеть протянут от немецкой границы на 300 километров вглубь Польши, до базы в Быдгоще. Оттуда артерии пойдут дальше на восток – к Сувалкскому коридору и границам Литвы.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
Мы знаем, что эти инвестиции в 27 миллиардов евро модернизируют существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива, а также поддержат новые объекты, включая трубопроводы в восточную часть альянса.
Пожалуй, для Беларуси – это, если не первый, то важный сигнал, что логистику войны стягивают вплотную к нашим рубежам. Раньше для начала масштабной операции, к примеру, в Белостоке или на Сувалкском выступе альянсу требовались недели на переброску тысяч цистерн с топливом. Теперь тяжелая техника и авиация НАТО в Польше и Литве получают постоянную подпитку. А время развертывания ударных группировок сокращается с недель до считаных часов.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Подобные приготовления предупреждают опасения, что страны НАТО ведут непосредственную подготовку к войне. Заявление западных политиков высокого уровня, их нормативно-правовые документы и подготовленность войск и военно-промышленного комплекса, а также инфраструктуры только подтверждают о готовности нанесения России и Беларуси стратегического поражения до 2030 года.
И пока в НАТО строили планы против Беларуси, в Минске сохраняли олимпийское спокойствие. Четкий и предельно символичный ответ на вызовы, прозвучал на неделе во Дворце Независимости. На торжественной церемонии вручения генеральских погон Александр Лукашенко расставил все точки над i. Белорусский лидер прямо заявил: бряцание оружием у наших границ не пугает, но заставляет держать порох сухим.
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Этот саммит показал, что НАТО, несмотря на все внутренние проблемы и противоречия, чувствует себя весьма стабильно. Проводит учения, договаривается, как и сколько тратить на Украину и собственный ВПК, и удерживает интерес того же Трампа, который то входит, то выходит из альянса, но все равно остается причастным к натовским делам.
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