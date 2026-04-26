Зачем НАТО нужны насекомые-киборги? Богодель о жуках-разведчиках
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Игорь Позняк, ведущий:
Биоэлектронных жуков-разведчиков на неделе представил немецкий стартап. Цена игрушки для вооруженных сил НАТО – всего-то 13 миллионов евро. По задумке, жуки с миниатюрными рюкзаками, камерами и модулями нейростимуляции будут проводить разведку в замкнутых пространствах, туннелях, под землей и в общем везде, где привычные дроны слишком заметны. Это по задумке.
Не хочется вспоминать, конечно, расхожую фразу «зачем козе баян», но зададимся резонным вопросом, а зачем насекомые-киборги какому-то там «бумажному тигру»? Ведь именно так публично и метафорично унизительно Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс, пригрозив выходом Штатов из организации. Все это тут же запускает волну рассуждения о грядущем крахе НАТО. О том, есть ли «план Б» на этот случай у Евросоюза, при этом бывший генсек Столтенберг не уверен, что альянс протянет и больше десятка лет.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Видеть, конечно, жука и смысл какой в жуке, абсолютно непонятно. Можно еще жуку, конечно, и шинель в скатку тоже определить при определенных обстоятельствах. Понятно, что это какой-то либо фейк, либо просто, как говорится, стеб, если сказать по-молодежному. Конечно, никаких жуков там никто использовать не будет. Есть технологии, которые будут далеко не сезонными, например. Хотя мы понимаем, что и нанотехнологии, все это присутствует, электронные, цифровые технологии. То есть масса всего от того, чего только нас впереди ждет. Ну ничто, поверьте, не заменит ближайшую точно сотню лет обычного солдата, который своими ножками должен куда-то прийти и выполнить боевую задачу. То есть, если даже эти все современные технологии будут, они будут опять-таки во имя того пехотинца, который должен будет выполнять свою задачу.