Зачем НАТО нужны насекомые-киборги? Богодель о жуках-разведчиках

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Биоэлектронных жуков-разведчиков на неделе представил немецкий стартап. Цена игрушки для вооруженных сил НАТО – всего-то 13 миллионов евро. По задумке, жуки с миниатюрными рюкзаками, камерами и модулями нейростимуляции будут проводить разведку в замкнутых пространствах, туннелях, под землей и в общем везде, где привычные дроны слишком заметны. Это по задумке.

Не хочется вспоминать, конечно, расхожую фразу «зачем козе баян», но зададимся резонным вопросом, а зачем насекомые-киборги какому-то там «бумажному тигру»? Ведь именно так публично и метафорично унизительно Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс, пригрозив выходом Штатов из организации. Все это тут же запускает волну рассуждения о грядущем крахе НАТО. О том, есть ли «план Б» на этот случай у Евросоюза, при этом бывший генсек Столтенберг не уверен, что альянс протянет и больше десятка лет.