В игровой форме они рассказывают о том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы предупредить возникновение пожара, и как вести себя, если чрезвычайная ситуация все же случилась. Напоминают и номера экстренных служб.

В Минской области стартовала акция «В центре внимания – дети!» – сотрудники МЧС напоминают о важном. Пожарные посещают дошкольные учреждения, где проводят профилактические беседы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Проходить будем различные школы, академии юных спасателей, чтобы и взрослые, и дети еще раз вспомнили правила безопасности. На втором этапе работники МЧС проведут уроки безопасности для младших классов, а также встретятся с родителями на родительских собраниях.

Участвуя в интерактивных играх, ребята усваивают жизненно важные уроки. Цель таких акций – также привлечь внимание к проблеме травматизма и гибели детей, когда их оставляют без присмотра.