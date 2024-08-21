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В Минской области стартовала акция «В центре внимания – дети!»

21 августа 2024 06:42
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В Минской области стартовала акция «В центре внимания – дети!» – сотрудники МЧС напоминают о важном. Пожарные посещают дошкольные учреждения, где проводят профилактические беседы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В игровой форме они рассказывают о том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы предупредить возникновение пожара, и как вести себя, если чрезвычайная ситуация все же случилась. Напоминают и номера экстренных служб.

В Минской области стартовала акция «В центре внимания – дети!»-2

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Проходить будем различные школы, академии юных спасателей, чтобы и взрослые, и дети еще раз вспомнили правила безопасности. На втором этапе работники МЧС проведут уроки безопасности для младших классов, а также встретятся с родителями на родительских собраниях.

Участвуя в интерактивных играх, ребята усваивают жизненно важные уроки. Цель таких акций – также привлечь внимание к проблеме травматизма и гибели детей, когда их оставляют без присмотра.

# МЧС Беларуси # Анастасия Швайбович

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