Мирончик-Иванова: Александра Григорьевича я бы назвала капитаном всей нашей сборной, всего нашего спорта

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Александра Григорьевича я бы назвала капитаном всей нашей сборной, всего нашего спорта. Именно он задает тренд спорту. Мы видим, что наш глава государства выступает на всех мировых форумах, где активно проявляет и спортивную позицию, отстаивая наших спортсменов. Также особая благодарность Национальному олимпийскому комитету за то, что в непростое санкционное время они отстаивают каждого спортсмена. Они борются за каждого спортсмена абсолютно, чтобы выйти все-таки на международный уровень, на международную арену.

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