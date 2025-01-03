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Мирончик-Иванова: Александра Григорьевича я бы назвала капитаном всей нашей сборной, всего нашего спорта

03 января 2025 16:17
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Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Мирончик-Иванова: Александра Григорьевича я бы назвала капитаном всей нашей сборной, всего нашего спорта-2

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Александра Григорьевича я бы назвала капитаном всей нашей сборной, всего нашего спорта. Именно он задает тренд спорту. Мы видим, что наш глава государства выступает на всех мировых форумах, где активно проявляет и спортивную позицию, отстаивая наших спортсменов. Также особая благодарность Национальному олимпийскому комитету за то, что в непростое санкционное время они отстаивают каждого спортсмена. Они борются за каждого спортсмена абсолютно, чтобы выйти все-таки на международный уровень, на международную арену.

Подробнее в видео.

# Спорт Беларуси # Анастасия Мирончик-Иванова

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