Новости Беларуси. В Минске стартовали республиканские соревнования по пляжному волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юноши и девушки определяют лучших в двух возрастных категориях. А всего участие в турнире принимают 67 команд из всех регионов страны.

«Солнечный мяч» – традиционное мероприятие, которое проводится совместными усилиями Белорусской федерации волейбола и Президентского спортивного клуба. Данный форум – отличная площадка, где юные атлеты могут заявить о себе. Ребята с удовольствием состязаются на кортах, а специалисты просматривают молодежь в поисках наиболее перспективных игроков.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Большое участие, большая география, мы просматриваем очень много детей в этом году у нас 67 пар, прибавилось еще на четыре города больше. Это же командные виды спорта, это всегда прикольно, интересно, хочется победить. И характер здесь выкристаллизовывается.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Пляжный волейбол развивается, пользуется огромной популярностью. Задача спортивных чиновников в Президентском спортивном клубе, Министерстве спорта, Федерации волейбола – стимулировать развитие вида спорт. И в «Солнечном мяче» принимают участие дети, которые профессионально занимаются волейболом. То есть они играют в своих волейбольных командах различных регионов. Мы прекрасно понимаем и не скрываем, что эти соревнования – отбор в сборные.