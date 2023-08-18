В Минске стартовали республиканские соревнования по пляжному волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч»
Новости Беларуси. В Минске стартовали республиканские соревнования по пляжному волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юноши и девушки определяют лучших в двух возрастных категориях. А всего участие в турнире принимают 67 команд из всех регионов страны.
«Солнечный мяч» – традиционное мероприятие, которое проводится совместными усилиями Белорусской федерации волейбола и Президентского спортивного клуба. Данный форум – отличная площадка, где юные атлеты могут заявить о себе. Ребята с удовольствием состязаются на кортах, а специалисты просматривают молодежь в поисках наиболее перспективных игроков.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Большое участие, большая география, мы просматриваем очень много детей в этом году у нас 67 пар, прибавилось еще на четыре города больше. Это же командные виды спорта, это всегда прикольно, интересно, хочется победить. И характер здесь выкристаллизовывается.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Пляжный волейбол развивается, пользуется огромной популярностью. Задача спортивных чиновников в Президентском спортивном клубе, Министерстве спорта, Федерации волейбола – стимулировать развитие вида спорт. И в «Солнечном мяче» принимают участие дети, которые профессионально занимаются волейболом. То есть они играют в своих волейбольных командах различных регионов. Мы прекрасно понимаем и не скрываем, что эти соревнования – отбор в сборные.
«Солнечный мяч» – настоящий праздник спорта для всех его участников. В субботу, 19 августа, мальчиков и девочек ждет насыщенная развлекательная программа, в рамках которой состоится автограф-сессия с известными волейболистами. А также шоу-матч звезд «Классика против пляжки». Завершится турнир 20 августа.