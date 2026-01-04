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Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк

04 января 2026 10:01
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Вам повезло с руководителем. Кроме того, он хороший кулинар, он еще специалист высшей категории. 

Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк-2

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: 
Под его четким управлением Белорусский Красный Крест в последнее время набрал очень большую известность. Он у нас яркая медийная личность, поэтому мы, конечно же, благодарны ему. Ну, и самый главный доктор страны.

Александр Осенко:
Человек, который очень трепетно относится к Обществу Красного Креста, умеет работать с людьми, от него аж вот веет уверенностью, стабильностью. И ты понимаешь, что если ты к нему обратился, тебе окажут помощь. Видно, что Красный Крест – это такой кулак. Классная команда, которая помогает людям.

Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк-4

Алла Смоляк
На самом деле, Дмитрий Евгеньевич – такой стержень, который везде, кругом и всюду. Мы не должны его подвести и не подводим. Поэтому он знает, что на нас можно опереться и что мы в любой момент его будем поддерживать. И то движение, которым мы занимаемся, будем нести гордо.

Мы никогда не шли вразрез страны. Мы всегда за страну. Все члены Красного Креста, а это 250 тысяч членов Общества только на Гомельщине. Мы никогда вразрез государству не шли.

Мы продемонстрировали солидарность со своей страной – Смоляк о мотопробегах в 2020-м.

# Красный Крест # Интервью # Белорусское общество Красного Креста # Государственная политика # Алла Смоляк # Александр Осенко

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