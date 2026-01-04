Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вам повезло с руководителем. Кроме того, он хороший кулинар, он еще специалист высшей категории.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Под его четким управлением Белорусский Красный Крест в последнее время набрал очень большую известность. Он у нас яркая медийная личность, поэтому мы, конечно же, благодарны ему. Ну, и самый главный доктор страны. Александр Осенко:

Человек, который очень трепетно относится к Обществу Красного Креста, умеет работать с людьми, от него аж вот веет уверенностью, стабильностью. И ты понимаешь, что если ты к нему обратился, тебе окажут помощь. Видно, что Красный Крест – это такой кулак. Классная команда, которая помогает людям.