Музыка без границ! Узнали, как создавался инклюзивный хор «Радость души»

Радость, которая объединяет всех. В преддверии светлого праздника Пасхи поговорим про уникальный хор, в котором слух, осязание и душа работают в унисон. О том, как рождаются музыкальные шедевры, и о том, что значит петь сердцем, даже когда глаза не видят, поговорим с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Маслова, руководитель и дирижер экзаршего инклюзивного хора «Радость души», и Иван Цедрик, участник хора.

Алеся Алехнович, ведущая:

Елена, хор существует уже более 20 лет. Расскажите, пожалуйста, его историю и вот на временной этой линии вот эти 20 лет назад и сейчас. Как выглядит хор?

Елена Маслова, руководитель и дирижер экзаршего инклюзивного хора «Радость души»:

На сегодняшний день, вот я начну с сегодняшнего дня, нас более чем 80 человек. Начинали мы действительно с 2003 года, когда я работала еще в музыкальной школе для незрячих и слабовидящих детей. Я там руководила хоровым коллективом, в составе которого было человек 12-15. Мы начинали вот с этого состава. И нужно сказать, что уже в 2011 году мы защитили звание «Образцовый коллектив» на общих условиях со всеми другими коллективами. Но в его составе были только дети с нарушениями зрения – незрячие и слабовидящие.

Уже с 2016 года мы сделали вот такой инклюзивный формат. То есть мы перешли работать в систему дополнительного образования и сделали набор людей без ограниченных возможностей. У нас действительно образовался вот такой настоящий инклюзивный формат. А вот на сегодняшний день уже нас много человек, и где-то 50 на 50 это люди с ограниченными возможностями по здоровью и без таковых. Мы каждый день принимаем новых участников нашего коллектива и необычайно этому рады. В нашем коллективе взрослый состав. Самый младший участник, ему 15 лет, а взрослому 70+. Вот эта разница поколений, конечно же, ощущается. И хор – это такое сообщество, где сглаживаются все границы. И буквально люди учатся понимать друг друга посредством пения, посредством творческой работы.

Алеся Алехнович:

Вы очень большая, огромнейшая, теплая, настоящая семья. Иван, расскажите, пожалуйста, как давно вы присоединились к хору, каков ваш стаж и как это вообще случилось?