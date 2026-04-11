Музыка без границ! Узнали, как создавался инклюзивный хор «Радость души»
Радость, которая объединяет всех. В преддверии светлого праздника Пасхи поговорим про уникальный хор, в котором слух, осязание и душа работают в унисон. О том, как рождаются музыкальные шедевры, и о том, что значит петь сердцем, даже когда глаза не видят, поговорим с нашими гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Маслова, руководитель и дирижер экзаршего инклюзивного хора «Радость души», и Иван Цедрик, участник хора.
Алеся Алехнович, ведущая:
Елена, хор существует уже более 20 лет. Расскажите, пожалуйста, его историю и вот на временной этой линии вот эти 20 лет назад и сейчас. Как выглядит хор?
Елена Маслова, руководитель и дирижер экзаршего инклюзивного хора «Радость души»:
На сегодняшний день, вот я начну с сегодняшнего дня, нас более чем 80 человек. Начинали мы действительно с 2003 года, когда я работала еще в музыкальной школе для незрячих и слабовидящих детей. Я там руководила хоровым коллективом, в составе которого было человек 12-15. Мы начинали вот с этого состава. И нужно сказать, что уже в 2011 году мы защитили звание «Образцовый коллектив» на общих условиях со всеми другими коллективами. Но в его составе были только дети с нарушениями зрения – незрячие и слабовидящие.
Уже с 2016 года мы сделали вот такой инклюзивный формат. То есть мы перешли работать в систему дополнительного образования и сделали набор людей без ограниченных возможностей. У нас действительно образовался вот такой настоящий инклюзивный формат. А вот на сегодняшний день уже нас много человек, и где-то 50 на 50 это люди с ограниченными возможностями по здоровью и без таковых. Мы каждый день принимаем новых участников нашего коллектива и необычайно этому рады.
В нашем коллективе взрослый состав. Самый младший участник, ему 15 лет, а взрослому 70+. Вот эта разница поколений, конечно же, ощущается. И хор – это такое сообщество, где сглаживаются все границы. И буквально люди учатся понимать друг друга посредством пения, посредством творческой работы.
Алеся Алехнович:
Вы очень большая, огромнейшая, теплая, настоящая семья. Иван, расскажите, пожалуйста, как давно вы присоединились к хору, каков ваш стаж и как это вообще случилось?
Иван Цедрик, участник экзаршего инклюзивного хора «Радость души»:
На самом деле я уже в хоре пою 12 лет. Так получилось, что в 2014 году я пришел учиться в специальную школу для незрячих и слабовидящих детей, где Елена Ивановна преподавала сольфеджио и все музыкальные теоретические дисциплины. И там я начал петь в хоре. И уже вот на протяжении 12 лет мы с Еленой Ивановной не расстаемся, идем бок о бок и с ней, и со всеми товарищами по хору. И в сольных номерах хора я участвую в некоторых.
Подробнее в видео.