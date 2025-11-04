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Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища

04 ноября 2025 10:50
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Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища-1

Алина Трус, корреспондент:
Уже 72 года Минское суворовское военное училище готовит молодых ребят к государственной службе. В основе обучения – сохранение традиций, воспитания патриотизма и мужества. 

Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища-3

Именно здесь начинают свой путь будущие офицеры. Подготовка серьезная – как физическая, так и нравственная. 

С 12 лет ребята оттачивают дисциплину. Самостоятельная жизнь наступает практически сразу после поступления. К ней юноши привыкают примерно за год. 

Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища-5

Роман Масловский, вице-сержант Минского суворовского военного училища:
Суворовцы живут по распорядку дня. У них подъем раньше, чем у обычных школьников. Все по распорядку. Отбой, вечерняя прогулка, поверка, построения, соревнования в различных городах и странах. Мы съездили недавно в Оренбург, на Международный турнир операторов беспилотных летательных аппаратов. Заняли там пятое место из 32 команд, взяв два первых места в номинациях. 

Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища-7

И это далеко не единственные заслуги воспитанников Минского суворовского военного училища. Они готовы проявить себя во всем. Из последних побед – первое место в соревнованиях «Юный спецназовец». Состязание объединили представителей кадетских, военно-патриотических классов школ и училищ из разных регионов страны. 

Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища-9

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:
Мы готовим будущих офицеров в училище, а это не просто человек, подготовленный в военной сфере, это прежде всего разносторонне развитая личность, поэтому у суворовцев есть возможность обучиться и танцам, и культуре речи, попробовать себя в ораторском мастерстве. 

У нас еженедельно проходят различные диалоговые площадки, где выступают не только известные представители общественности, но и сами суворовцы активно участвуют в этих мероприятиях. 

Подробнее смотрите в видео.

# Минское суворовское военное училище # Алексей Осипов # Алина Трус

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