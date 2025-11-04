Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища

Алина Трус, корреспондент: Уже 72 года Минское суворовское военное училище готовит молодых ребят к государственной службе. В основе обучения – сохранение традиций, воспитания патриотизма и мужества.

С 12 лет ребята оттачивают дисциплину. Самостоятельная жизнь наступает практически сразу после поступления. К ней юноши привыкают примерно за год.

Именно здесь начинают свой путь будущие офицеры. Подготовка серьезная – как физическая, так и нравственная.

Роман Масловский, вице-сержант Минского суворовского военного училища: Суворовцы живут по распорядку дня. У них подъем раньше, чем у обычных школьников. Все по распорядку. Отбой, вечерняя прогулка, поверка, построения, соревнования в различных городах и странах. Мы съездили недавно в Оренбург, на Международный турнир операторов беспилотных летательных аппаратов. Заняли там пятое место из 32 команд, взяв два первых места в номинациях.

И это далеко не единственные заслуги воспитанников Минского суворовского военного училища. Они готовы проявить себя во всем. Из последних побед – первое место в соревнованиях «Юный спецназовец». Состязание объединили представителей кадетских, военно-патриотических классов школ и училищ из разных регионов страны.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:

Мы готовим будущих офицеров в училище, а это не просто человек, подготовленный в военной сфере, это прежде всего разносторонне развитая личность, поэтому у суворовцев есть возможность обучиться и танцам, и культуре речи, попробовать себя в ораторском мастерстве.

У нас еженедельно проходят различные диалоговые площадки, где выступают не только известные представители общественности, но и сами суворовцы активно участвуют в этих мероприятиях.