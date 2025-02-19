Из поколения в поколение – как в Минском суворовском училище чтут память фронтовиков?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:

Слушая те инициативы, которые сегодня в студии звучат, в Год благоустройства никто не задает вопрос, что же делать. Потому что уже на протяжении многих лет памятники и могилы ветеранов облагораживаются. Для нас это повседневная, добрая традиция, дань памяти. Поэтому училище стоит на своих традициях: памяти о своих наставниках, памяти о детях войны, которые стали первыми учащимися Минского суворовского военного училища. Напомню, что в 1953 году оно было открыто. Естественно, туда попали те, кто остался без родителей. После войны люди уходили от ран и болезней, и дети попадали в том числе в Минское суворовское военное училище. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Фронтовики среди наставнического корпуса тоже были?