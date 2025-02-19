Из поколения в поколение – как в Минском суворовском училище чтут память фронтовиков?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:
Слушая те инициативы, которые сегодня в студии звучат, в Год благоустройства никто не задает вопрос, что же делать. Потому что уже на протяжении многих лет памятники и могилы ветеранов облагораживаются. Для нас это повседневная, добрая традиция, дань памяти. Поэтому училище стоит на своих традициях: памяти о своих наставниках, памяти о детях войны, которые стали первыми учащимися Минского суворовского военного училища. Напомню, что в 1953 году оно было открыто. Естественно, туда попали те, кто остался без родителей. После войны люди уходили от ран и болезней, и дети попадали в том числе в Минское суворовское военное училище.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Фронтовики среди наставнического корпуса тоже были?
Алексей Осипов:
Дело в том, что наше училище было создано через 10 лет после открытия первых. И преподавательский состав, и воспитатели – это были в основном фронтовики. И память о них мы сохранили, и об этой памяти рассказываем новому поколению суворовцев. И, конечно же, в преддверии майских праздников, да и не только, наши ребята посещают не только ветеранов Великой Отечественной, которых мало осталось, но и ветеранов Вооруженных Сил, и выпускников наших. Поэтому диалог продолжается.