В Минске состоялся благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Традиционно в стенах легкоатлетического манежа Белорусского государственного университета физической культуры сильнейшего определяли в четырех дисциплинах. Это каратэ, рукопашный бой, тхэквондо и кикбоксинг. Для молодых бойцов данный форум – возможность не только проявить лучшие спортивные качества, но и обзавестись новыми знакомствами. К слову, это вовсе не разовый проект. На протяжении двух последующих недель участники посетят интернаты Минской области и подарят праздничную атмосферу тем, кто не смог побывать на соревнованиях.

Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации каратэ: Идея турнира зародилась давно. Основная ее суть – это, если ты сильный, то поделись этой силой и помоги слабому. Ребята, которые занимаются единоборствами, в частности каратэ, мы их здесь собираем для того, чтобы они смогли почувствовать, что не только в силе одной смысл жизни, но и в духовной составляющей. В философии, которая проповедуется и нашим государством, в том числе. Забота о ближнем, социальность нашего государства – она соответствует тому, что мы проповедуем здесь, на этой благотворительной акции.

Максим Корольков, исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств:

За 11 лет этот турнир стал очень престижным. Помимо того, что мы делаем благое дело, мы помогаем детишкам с особенностями развития. Но на коврах такая сильная и строгая конкуренция среди молодых единоборцев. Потому что многие из них хотят выиграть золотую медаль. Для многих – это такой шаг к республиканским турнирам по своим видам спорта, а также это начало 2025 года и все хотят проверить свои силы.

Такие турниры стали уже доброй традицией. Напомним, все сборы будут направлены на приобретение необходимых средств для детей, проживающих в домах-интернатах.