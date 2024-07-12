В БГПУ подвели итоги вступительной кампании для целевиков

Сегодня, 12 июля, начался основной этап вступительной кампании во всех белорусских вузах. Идет прием документов у абитуриентов, поступающих на общих основаниях. В БГПУ имени Максима Танка набирают 1 140 человек на дневную бюджетную форму обучения, что на 150 мест больше, чем год назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В топе у будущих учителей – психология, инклюзивные специальности, физмат и филологические направления. В первый день приема в вузе ажиотаж. Подали документы свыше тысячи человек. Особенность БГПУ – многие из абитуриентов выпускники педагогических классов. Они имеют возможность поступить без экзаменов, получая при этом путевки в вуз по результатам собеседования.

Анна Григорьева, абитуриент: История мне интересна, я бы хотела учить детей, преподавать. Здесь все время идет саморазвитие, ты никогда не стоишь на месте, общаешься с людьми. Постоянное развитие – это один из главных аспектов.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Сегодня профессия учителя очень важная, и она определяет будущее страны. Молодежь понимает, что профессия учителя стабильна, востребована. Это надежное рабочее место, это достаточно хорошие условия труда.

Также сегодня стали известны итоговые списки поступивших по целевому направлению. В главный педагогический вуз страны приняли более 350 человек.