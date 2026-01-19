Геополитический шторм. К чему грядут перемены в системе международных отношений – разобрались в ток-шоу

Геополитический шторм. Что происходит в Иране? Почему ситуация с Гренландией показательна? И какова в этом бешеном мире позиция Беларуси?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разобрали международные треки с позиции Беларуси.
Геополитический шторм. Что происходит в Иране? Почему ситуация с Гренландией показательна? И какова в этом бешеном мире позиция Беларуси?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разобрали международные треки с позиции Беларуси.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Вспомните последнее интервью, которое давал американской журналистке наш глава государства, где он сказал: «Я трампист». Я сегодня долго думал над этой фразой. Я не до конца ее понимал, когда это было сказано. И вот сегодня до меня дошло. Вот буквально сегодня до меня дошло, что это такое и к чему было это сказано. Поверьте, что Президент сказал это не для красного словца. Это не тот случай.
Есть всегда в любом интервью, особенно у глав государств, очень важные фразы, которые обязательно должны прозвучать. Они не для нас, не для наших партнеров, они для конкретного лица, для конкретных политических деятелей, для понимания той ситуации, которую мы должны принять. Здесь я понимаю так, что такое значит «я трампист». Это не то, что мы за то, что украли Мадуро, за то, что сегодня поделят Гренландию, нет. Это прежде всего о том, что мы понимаем политику Трампа. И принимаем эту игру. То есть на сегодня у нас есть четкое понимание, чего в этих ситуациях мы хотим и куда мы идем в этой ситуации.
И это, я хочу сказать, очень сильно успокаивает. Успокаивает в каком плане? У нас есть четкая линия. И Президент ее понимает. И самое главное, что даже те же Соединенные Штаты, вроде бы можно кричать: паника на корабле, можно бежать. Нет. Трамп тоже приглашает Лукашенко и Путина, понимая, какое сегодня тяжелое положение в мире, тоже не из лести или чего-то другого. Тоже понимает, что без этих государств сегодня выправить ситуацию невозможно.
Но мы сегодня находимся на грани чего? Первый вопрос, который хотелось бы задать. Не случайно в конце года, в декабре дали Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Где все четко, практически по полочкам расписано, что Америка превыше всего. И Америка, будучи гегемоном, хотя она так не говорит, отказывается от роли жандарма. А сегодня мы на все страны, как говорится, перекинем тоже часть ответственности, а самое главное – финансовых вложений в будущий мир. И именно вдруг создается этот Совет мира, вначале про Газу, хотя вот в этом проекте, наверное, уставе, вообще про сектор Газа нет ни слова. Там говорится про мир во всем мире, но это понятно.
Но как должен выглядеть мир? А в соответствии с этой стратегией, в соответствии с идеологией MAGA, мир будет только через силу. И следующий аргумент – Америка превыше всего. И вот здесь возникает вопрос, а все ли страны готовы принять такую тотальную гегемонию Соединенных Штатов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Белорусский след или шаг следующий, какой он должен быть? Что мы должны сделать? Потому что мы тут говорим, понимаем, что Америка начинает голову поднимать. Хоть мы на протяжении лет пяти, наверное, рассказываем о многополярном мире, говорим, что Америка умрет, все уже, доллар пропадет. Вдруг, оказывается, не так это быстро происходит. Либо же это информационные потоки, которые сейчас в любой войне? Сначала идет информационная атака, а потом обычная. Нам куда?
Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:
Для нас, по большому счету, ничего не меняется. У нас стабильные отношения с Россией, стабильные отношения с Китаем. Это два ключевых центра силы сегодня в мире. И мы нормализуем наши отношения с США. Предыдущая администрация, до Дональда Трампа, уже поняла, что Беларусь так сломать не получится, как другие страны, против которых сегодня США действуют. Знаете, я бы сказал, что Трамп, он очень немолодой человек, но очень молодой политик. И он пробует. Он попробовал Венесуэлу, он пробует Иран, сейчас пробует Гренландию. И смотрит, где получится. И получится с наименьшими затратами во всех планах для США.
До этого так пробовали Беларусь, и здесь не получилось. И они сегодня понимают, что с нами лучше работать. И они хотят работать. Вот это приглашение в Совет мира, непосредственные контакты самого Дональда Трампа на уважительном уровне к нашему главе государства это подтверждают. И я бы не воспринимал это приглашение Беларуси, вот этот формат, как что-то сверхъестественное и неожиданное. Это то, к чему все-таки США должны были рано или поздно прийти, и они пришли к необходимости работать с Беларусью.
Александр Тищенко, эксперт в сфере национальной безопасности:
Трамп не политик. Трамп – бизнесмен. И есть такая в бизнесе тема, как венчурная экономика, стартапы. Вы посмотрите, все, что было перечислено, это как стартапы. Они все друг с другом соревнуются. И идет посев стартапов. Они все кровавые, не кровавые.
Но весь смысл этой экономики и венчурной политики в том, что какой-то стартап да выстрелит. Эти просядут, но какой-то даст рост. Поэтому просто идет такая игра, и во всех этих примерах эта тема прослеживается. Я бы смотрел на все вещи и пытался бы расшифровывать не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики.
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