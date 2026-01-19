Геополитический шторм. К чему грядут перемены в системе международных отношений – разобрались в ток-шоу

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Вспомните последнее интервью, которое давал американской журналистке наш глава государства, где он сказал: «Я трампист». Я сегодня долго думал над этой фразой. Я не до конца ее понимал, когда это было сказано. И вот сегодня до меня дошло. Вот буквально сегодня до меня дошло, что это такое и к чему было это сказано. Поверьте, что Президент сказал это не для красного словца. Это не тот случай.

Есть всегда в любом интервью, особенно у глав государств, очень важные фразы, которые обязательно должны прозвучать. Они не для нас, не для наших партнеров, они для конкретного лица, для конкретных политических деятелей, для понимания той ситуации, которую мы должны принять. Здесь я понимаю так, что такое значит «я трампист». Это не то, что мы за то, что украли Мадуро, за то, что сегодня поделят Гренландию, нет. Это прежде всего о том, что мы понимаем политику Трампа. И принимаем эту игру. То есть на сегодня у нас есть четкое понимание, чего в этих ситуациях мы хотим и куда мы идем в этой ситуации.

И это, я хочу сказать, очень сильно успокаивает. Успокаивает в каком плане? У нас есть четкая линия. И Президент ее понимает. И самое главное, что даже те же Соединенные Штаты, вроде бы можно кричать: паника на корабле, можно бежать. Нет. Трамп тоже приглашает Лукашенко и Путина, понимая, какое сегодня тяжелое положение в мире, тоже не из лести или чего-то другого. Тоже понимает, что без этих государств сегодня выправить ситуацию невозможно.

Но мы сегодня находимся на грани чего? Первый вопрос, который хотелось бы задать. Не случайно в конце года, в декабре дали Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Где все четко, практически по полочкам расписано, что Америка превыше всего. И Америка, будучи гегемоном, хотя она так не говорит, отказывается от роли жандарма. А сегодня мы на все страны, как говорится, перекинем тоже часть ответственности, а самое главное – финансовых вложений в будущий мир. И именно вдруг создается этот Совет мира, вначале про Газу, хотя вот в этом проекте, наверное, уставе, вообще про сектор Газа нет ни слова. Там говорится про мир во всем мире, но это понятно.

Но как должен выглядеть мир? А в соответствии с этой стратегией, в соответствии с идеологией MAGA, мир будет только через силу. И следующий аргумент – Америка превыше всего. И вот здесь возникает вопрос, а все ли страны готовы принять такую тотальную гегемонию Соединенных Штатов.

«США сегодня понимают, что с Беларусью лучше работать – и они хотят этого»