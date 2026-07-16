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Увидеть работу конного патруля и покататься на сегвеях – акция «За безопасность вместе» стартует в Витебске

16 июля 2026 08:08
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Сегодня в Витебске стартует акция «За безопасность вместе». О безопасности поговорим с нашим гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Пугачев, начальник отдела идеологической работы УВД Витебского облисполкома, подполковник милиции.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите про эту замечательную акцию, которая уже не первый год покоряет гостей Витебска и жителей Витебска тоже от Министерства внутренних дел «За безопасность вместе». Для кого она в первую очередь придумана?

Увидеть работу конного патруля и покататься на сегвеях – акция «За безопасность вместе» стартует в Витебске-2

Дмитрий Пугачев, начальник отдела идеологической работы УВД Витебского облисполкома, подполковник милиции:
Старт милицейскому празднику даст яркая церемония открытия с участием министра внутренних дел Республики Беларусь, которая состоится 16 июля в 15:00 на площади Тысячелетия. Действительно акция проходит не первый год. В первую очередь направлена на жителей города Витебска и гостей фестивального города.

Ольга Бурлакова:
Расскажите, какими, может быть, локациями гордитесь вы? Может быть, что-то в этом году поменялось, что-то добавилось?

Дмитрий Пугачев:
Для участников и гостей фестивального города Витебска будут продемонстрированы тематические площадки Министерства внутренних дел, учреждений образования, работа милиционеров на электроскутерах, сегвеях. Каждый участник акции сможет покататься с милиционером на сегвеях и электроскутерах, также увидеть работу конного патруля.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Славянский базар в Витебске

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