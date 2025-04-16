В Нацбанке прошло совещание с представителями финансовых учреждений Беларуси

Первый заместитель председателя правления Нацбанка обозначил векторы работы на 2025 год на совещании с представителями финансовых учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый заместитель председателя правления Нацбанка обозначил векторы работы на 2025 год на совещании с представителями финансовых учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главой государства были поставлены конкретные задачи по росту инвестиций и поддержке экономики. На это и сделают акцент. Так, перед банками стоит задача увеличить объем выдачи инвестиционных кредитов на 16 % к показателю 2024 года.
Новые проекты – возможности для создания рабочих мест и увеличения добавленной стоимости выпускаемой продукции. Сегодня фактически каждый из белорусских банков имеет по 3-4 крупных инвестиционных проекта, которые определяются правительством в рамках целевого плана. В частности, инициатива «Один район – один проект», которая сейчас называется «Региональная инициатива». С должным объемом кредитов задачи по росту инвестиций, поставленные главой государства, будут выполнены.
Александра Русецкая, исполнительный директор ОАО «Сбер Банк»:
В прошлом году наш фокус был сосредоточен именно на инвестиционных проектах в сфере субъектов малого и среднего бизнеса. Мы заключили договоры кредитные на общую сумму 109 миллионов белорусских рублей именно в этом сегменте. В прошлом году мы профинансировали Могилевский мусороперерабатывающий завод – социально важная тема. В этом году уже в первом квартале сделали хороший инвестиционный проект с компанией, занимающейся производством оборудования в сфере пищепрома.
Инна Старовойтова, заместитель председателя правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
Задача для нас амбициозная, сложная, но выполнимая. Потому что портфель Банка развития, по которому мы сейчас ведем активное финансирование проектов, очень большой и разноплановый. Есть и крупные инвестиционные проекты по модернизации наших крупнейших машиностроительных предприятий: «Гомсельмаш», БЕЛАЗ, завод «Полимир». Ряд крупных проектов реализуется в нефтехимической отрасли.
Увеличение кредитования производственных проектов планируют достичь за счет снижения объемов выдачи потребительских кредитов, прежде всего не связанных с покупкой товаров отечественного производства. Всего же рост потребительских кредитов не должен превышать 12 %. В качестве основной базы кредитования должны выступать длинные депозиты.
Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Темп роста по длинным депозитам, прежде всего физических лиц, должен превысить 17 %. Мы считаем, что это минимальный уровень, которого банки должны достичь. По нашим оценкам, темп роста будет выше, потому что мы видим рост доверия к национальной валюте, изменение поведения населения, оно больше сберегает. Соответственно, темп роста долгосрочных безотзывных депозитов, по нашим оценкам, будет увеличиваться.
Что касается условий, они меняться не будут. Нынешние требования максимально лояльны. Благодаря работе Национального банка совместно с коммерческими финучреждениями, процесс выдачи кредитов стал проще, от излишних требований отказались.