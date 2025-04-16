В Нацбанке прошло совещание с представителями финансовых учреждений Беларуси

Первый заместитель председателя правления Нацбанка обозначил векторы работы на 2025 год на совещании с представителями финансовых учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главой государства были поставлены конкретные задачи по росту инвестиций и поддержке экономики. На это и сделают акцент. Так, перед банками стоит задача увеличить объем выдачи инвестиционных кредитов на 16 % к показателю 2024 года. Новые проекты – возможности для создания рабочих мест и увеличения добавленной стоимости выпускаемой продукции. Сегодня фактически каждый из белорусских банков имеет по 3-4 крупных инвестиционных проекта, которые определяются правительством в рамках целевого плана. В частности, инициатива «Один район – один проект», которая сейчас называется «Региональная инициатива». С должным объемом кредитов задачи по росту инвестиций, поставленные главой государства, будут выполнены.

Александра Русецкая, исполнительный директор ОАО «Сбер Банк»:

В прошлом году наш фокус был сосредоточен именно на инвестиционных проектах в сфере субъектов малого и среднего бизнеса. Мы заключили договоры кредитные на общую сумму 109 миллионов белорусских рублей именно в этом сегменте. В прошлом году мы профинансировали Могилевский мусороперерабатывающий завод – социально важная тема. В этом году уже в первом квартале сделали хороший инвестиционный проект с компанией, занимающейся производством оборудования в сфере пищепрома.

Инна Старовойтова, заместитель председателя правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Задача для нас амбициозная, сложная, но выполнимая. Потому что портфель Банка развития, по которому мы сейчас ведем активное финансирование проектов, очень большой и разноплановый. Есть и крупные инвестиционные проекты по модернизации наших крупнейших машиностроительных предприятий: «Гомсельмаш», БЕЛАЗ, завод «Полимир». Ряд крупных проектов реализуется в нефтехимической отрасли. Увеличение кредитования производственных проектов планируют достичь за счет снижения объемов выдачи потребительских кредитов, прежде всего не связанных с покупкой товаров отечественного производства. Всего же рост потребительских кредитов не должен превышать 12 %. В качестве основной базы кредитования должны выступать длинные депозиты.