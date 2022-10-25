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Мини-футбол. Белорусская «Столица» проиграла на выезде польскому «Пясту»

25 октября 2022 19:52
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Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» стартовал в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном матче наши земляки на выезде в косовской Приштине сыграли против польского клуба «Пяст».  

Мини-футбол. Белорусская «Столица» проиграла на выезде польскому «Пясту»-1

К сожалению, белорусская дружина проиграла со счетом 1:6. Отметим, у польской команды было преимущество за счет более раннего старта в сезоне, в эту стадию турнира они попали, уже пройдя этап отбора. А нашим только предстоит войти в игровой ритм. Надеемся, в последующих матчах белорусские футболисты продемонстрируют более качественную игру. Напомним, в нашей группе четыре дружины. В элитный раунд выходят только победители.  

Мини-футбол. Белорусская «Столица» проиграла на выезде польскому «Пясту»-4

В среду, 26 октября, соперником минчан будет датский «Гентофте», а в пятницу, 28 октября, подопечные Александра Чибисова встретятся с косовским «Личени».  

# Мини-футбол # Александр Чибисов # Фотофакт

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