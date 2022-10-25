Мини-футбол. Белорусская «Столица» проиграла на выезде польскому «Пясту»

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» стартовал в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном матче наши земляки на выезде в косовской Приштине сыграли против польского клуба «Пяст».

К сожалению, белорусская дружина проиграла со счетом 1:6. Отметим, у польской команды было преимущество за счет более раннего старта в сезоне, в эту стадию турнира они попали, уже пройдя этап отбора. А нашим только предстоит войти в игровой ритм. Надеемся, в последующих матчах белорусские футболисты продемонстрируют более качественную игру. Напомним, в нашей группе четыре дружины. В элитный раунд выходят только победители.