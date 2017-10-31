«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»

Новости Беларуси. Чемпионы страны по мини-футболу из клуба «Столица» выкроили время из своего плотного тренировочного графика и отправились на мероприятие в рамках акции «Спортсмены – детям», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Праздничная суета, улыбки детей, восторженные учителя – юные спортсмены в предвкушении состязаний. Бесспорно, напутственные слова очень важны, но этим ребятам уже не терпится в бой. 4 команды из разных школ Минска определяли сильнейших в эстафетных гонках. Капитанами каждой дружины значились игроки мини-футбольного клуба «Столица».

29 октября чемпионы страны праздновали очередную победу в национальном первенстве, ну а эту неделю они начали с детских эстафет.

Александр Чибисов, игрок МФК «Сталіца»:

Очень приятно посетить общественные мероприятия, вместе с детьми провести время, показать, что нам не безразлично развитие детских школ, то есть спорта детского, чтобы они тоже приобщались к спорту.

На вид простые упражнения, а вот исполнить их без ошибок достаточно сложно. Ребята в сине-красной форме – воспитанники « Детского городка» – государственного социально-педагогического учреждения образования – весьма ловко справляются с разными предметами. Для них встреча с настоящими футболистами стала огромным подарком, а памятные сувениры – большой мотивацией.

Воспитанники спортивной школы:

Приятно, что к нам пришли спортсмены высшего класса, нам бы хотелось подражать им.

Мы хотим выиграть, доказать, что мы на это способны.

Спортивный праздник удался. И хотя организаторы впервые проводят акцию «Спортсмены – детям», все остались очень довольны.

Игорь Крупенько, директор физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Ленинского района Минска:

Очень признательны футбольному клубу «Столица», который откликнулся на наш призыв – поучаствовать в акции «Спортсмены – детям». Поэтому мы с большой благодарностью к ним относимся – к ребятам, которые уделили внимание детям.