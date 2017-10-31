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«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»

31 октября 2017 08:29
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Новости Беларуси. Чемпионы страны по мини-футболу из клуба «Столица» выкроили время из своего плотного тренировочного графика и отправились на мероприятие в рамках акции «Спортсмены – детям», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-1

Праздничная суета, улыбки детей, восторженные учителя – юные спортсмены в предвкушении состязаний. Бесспорно, напутственные слова очень важны, но этим ребятам уже не терпится в бой. 4 команды из разных школ Минска определяли сильнейших в эстафетных гонках. Капитанами каждой дружины значились игроки мини-футбольного клуба «Столица».

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-3

29 октября чемпионы страны праздновали очередную победу в национальном первенстве, ну а эту неделю они начали с детских эстафет.

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-5

Александр Чибисов, игрок МФК «Сталіца»:
Очень приятно посетить общественные мероприятия, вместе с детьми провести время, показать, что нам не безразлично развитие детских школ, то есть спорта детского, чтобы они тоже приобщались к спорту.

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-7

На вид простые упражнения, а вот исполнить их без ошибок достаточно сложно. Ребята в сине-красной форме – воспитанники « Детского городка» – государственного социально-педагогического учреждения образования – весьма ловко справляются с разными предметами. Для них встреча с настоящими футболистами стала огромным подарком, а памятные сувениры – большой мотивацией.

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-9

Воспитанники спортивной школы:
Приятно, что к нам пришли спортсмены высшего класса, нам бы хотелось подражать им.

Мы хотим выиграть, доказать, что мы на это способны.

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-12

Спортивный праздник удался. И хотя организаторы впервые проводят акцию «Спортсмены – детям», все остались очень довольны.

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-14

Игорь Крупенько, директор физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Ленинского района Минска:
Очень признательны футбольному клубу «Столица», который откликнулся на наш призыв – поучаствовать в акции «Спортсмены – детям». Поэтому мы с большой благодарностью к ним относимся – к ребятам, которые уделили внимание детям.

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-16

В профессиональном спорте, который порой занимает всю жизнь атлета, всегда найдется место и минутка для внимания к тем, кто очень нуждается. Потому что у больших спортсменов большое сердце.

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»-18

# Фотофакт # Спортивный праздник # Александр Чибисов # Игорь Крупенько

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