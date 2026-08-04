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МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха

04 августа 2026 18:04
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Семикратный чемпион страны по мини-футболу «Столица» после летнего отдыха приступила к тренировкам, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Продолжит Юлия Силипицкая. 

Тот, кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать. Столичные парни после победы в национальном чемпионате, этот титул стал для них седьмым, ушли на летнее восстановление, впереди – череда ответственных стартов.

МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха-2

Артем Якубов, игрок МФК «Столица»:
Помню, голевую отдал в падении. Старался. Была травма. Приходилось через боль. На море с семьей съездил, съездил к себе на Родину, в Солигорск. Увидел семью – это самое главное. Не бывает неразрешимых задач. Если все вместе сплотимся, то можем что-то показать и добиться.

Лига Чемпионов для игроков – это и мечта, и суперответственность. «Столица» в этом форуме не новичок, но и не лидер, тем не менее у белорусов шансы есть, и, конечно, хорошая жеребьевка влияет на дальность прохождения по турнирной лестнице. 

МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха-4

В 2026 году наших парней судьба решила испытать по полной. В третьей группе пути А, минуя квалификацию, вместе со «Столицей» действующий чемпион «Спортинг», участник «финала четырех» «Этуаль» и хозяева хорваты – все самые нежеланные оппоненты, но играть придется. Лучшие три дружины проходят в одну восьмую. 

МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха-6

Александр Чибисов, главный тренер МФК «Столица»:
Здесь все может быть. В любом случае, мы будем готовиться, руки не опускаем и будем настраиваться. Я думаю, что мы, наоборот, расслабимся. Попали в такую группу, что там… если бы мы попали в группу, где одна команда и мы на грани, то мы бы больше нервничали.

Стартует основной раунд Лиги Чемпионов 27 октября. «Столицу» поведет трехкратный обладатель номинации – лучший тренер сезона Александр Чибисов, так что у парней, несмотря на всю сложность ситуации, есть и козырь.

Подробнее смотрите в видео.

# Мини-футбол # Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая # Александр Чибисов

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