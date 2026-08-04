МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха

Семикратный чемпион страны по мини-футболу «Столица» после летнего отдыха приступила к тренировкам, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Продолжит Юлия Силипицкая. Тот, кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать. Столичные парни после победы в национальном чемпионате, этот титул стал для них седьмым, ушли на летнее восстановление, впереди – череда ответственных стартов.

Артем Якубов, игрок МФК «Столица»:

Помню, голевую отдал в падении. Старался. Была травма. Приходилось через боль. На море с семьей съездил, съездил к себе на Родину, в Солигорск. Увидел семью – это самое главное. Не бывает неразрешимых задач. Если все вместе сплотимся, то можем что-то показать и добиться. Лига Чемпионов для игроков – это и мечта, и суперответственность. «Столица» в этом форуме не новичок, но и не лидер, тем не менее у белорусов шансы есть, и, конечно, хорошая жеребьевка влияет на дальность прохождения по турнирной лестнице.

В 2026 году наших парней судьба решила испытать по полной. В третьей группе пути А, минуя квалификацию, вместе со «Столицей» действующий чемпион «Спортинг», участник «финала четырех» «Этуаль» и хозяева хорваты – все самые нежеланные оппоненты, но играть придется. Лучшие три дружины проходят в одну восьмую.