​​Мини-футбол. «Столица» в основном раунде Лиги чемпионов сыграет с командой из Косово

Лучший клуб страны минская «Столица» оказалась в шестой группе основного раунда, где будет соперничать за единственную путевку в элитный этап с косовским «Личени», а также с двумя выходцами из предварительных групп «В» и «Е».

Матчи основного этапа пройдут в период с 25 по 30 октября. С косовским клубом чемпион Беларуси будет играть в последний день мини-турнира. Двух других соперников дружина Александра Чибисова узнает уже в конце августа.