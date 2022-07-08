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​​Мини-футбол. «Столица» в основном раунде Лиги чемпионов сыграет с командой из Косово

08 июля 2022 13:08
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Состоялась жеребьевка мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​​Мини-футбол. «Столица» в основном раунде Лиги чемпионов сыграет с командой из Косово-1

Лучший клуб страны минская «Столица» оказалась в шестой группе основного раунда, где будет соперничать за единственную путевку в элитный этап с косовским «Личени», а также с двумя выходцами из предварительных групп «В» и «Е».

Матчи основного этапа пройдут в период с 25 по 30 октября. С косовским клубом чемпион Беларуси будет играть в последний день мини-турнира. Двух других соперников дружина Александра Чибисова узнает уже в конце августа.

# Футбол # Александр Чибисов # Фотофакт

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