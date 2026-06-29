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С начала 2026 года товарооборот между Беларусью и Китаем достиг 3,7 млрд долларов

29 июня 2026 10:54
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Курс Минска и Пекина на укрепление стратегического партнерства и расширение практического сотрудничества сегодня, 29 июня, получил новое продолжение. Эти вопросы стали главной темой рабочей встречи Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2026 года товарооборот между Беларусью и Китаем достиг 3,7 млрд долларов-2

Диалог двух лидеров состоялся в государственной резиденции «Дяоюйтай». Комплексе, история которого насчитывает более восьми столетий. С конца 1950-х годов он используется для приема иностранных лидеров и проведения переговоров самого высокого уровня. Именно здесь проходят встречи, которым в Пекине придают особое значение.

«Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая.

За более чем 34 года дипломатических отношений Беларусь и Китай выстроили прочные связи в политике, экономике, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня Минск и Пекин объединяет формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства – один из самых высоких уровней взаимодействия в китайской дипломатии. Во многом достичь такого уровня удалось благодаря доверительному диалогу и регулярным личным встречам Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

С начала 2026 года товарооборот между Беларусью и Китаем достиг 3,7 млрд долларов-4

Экономика остается главным драйвером белорусско-китайских отношений. В 2025 году товарооборот между странами увеличился на 15 %, а с начала 2026 года уже достиг 3 миллиардов 700 миллионов долларов. Наиболее заметную динамику показывает белорусский экспорт – плюс 27 %. При этом спрос на отечественные товары в Китае продолжает расти практически по всем направлениям. 

С начала 2026 года товарооборот между Беларусью и Китаем достиг 3,7 млрд долларов-6

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Несмотря на сложности в логистике, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно продукцию. И самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. И то, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками здесь, на рынке. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке. А также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты. 

Общение лидеров Беларуси и Китая продолжалось более трех часов. После официальной встречи Александр Лукашенко и Си Цзиньпин еще долго беседовали за традиционным семейным обедом. Такой формат выходит далеко за рамки дипломатического протокола и считается особым знаком личного доверия между лидерами двух государств.

Нынешний визит Александра Лукашенко в Китай – первый в 2026м году и уже 17-й за время развития белорусско-китайских отношений. Именно с Поднебесной глава государства начал большую зарубежную командировку по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. Сегодня этот регион остается одним из главных драйверов мировой экономики, поэтому укрепление сотрудничества с его государствами входит в число ключевых внешнеполитических приоритетов Беларуси.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Китай # Си Цзиньпин # Александр Червяков

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