Торжественный прием по случаю Дня Независимости Беларуси прошел в Пекине

Беларусь готовится отметить День Независимости. 3 июля для нас – это не просто государственный праздник, а день, в котором соединены гордость и боль, память и надежда, трагедия войны и величие победы. Об этом заявил Посол Беларуси в Китае Александр Червяков на торжественном приеме в Пекине, посвященном главной дате страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мероприятии собрались дипломаты разных государств, представители секретариата ШОС, экспертного и медийного сообщества. Беларусь знает цену независимости, подчеркнул глава дипмиссии. Тема сохранения исторической правды звучала и в выступлениях китайской стороны – особенно на фоне попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль освободителей.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: Народ, знающий цену войны, прежде всего дорожит миром. Именно поэтому Беларусь всегда выступала и будет выступать за мир, справедливость, уважение суверенитета и право каждого народа самостоятельно определять свой путь. В этом нам глубоко понятна и близка роль китайского народа, понесшего огромные жертвы в борьбе против японского милитаризма. Нас объединяет твердое убеждение, что историческая правда не может быть предметом торга. Мы понимаем друг друга не только на языке дипломатии и экономики. Мы понимаем друг друга через уважение к истории, через верность памяти, через стремление к справедливому и безопасному миру.

Лю Бинь, помощник министра иностранных дел Китая:

Как добрые друзья и хорошие партнеры китайская сторона искренне рада достижениям Беларуси в различных сферах государственного строительства. И твердо убеждена, что трудолюбивый и талантливый белорусский народ непременно создаст для своей страны еще более прекрасное будущее. Дружба между Китаем и Беларусью имеет глубокие исторические корни и крепнет день ото дня. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения совершили скачок в развитии, а сотрудничество во всех областях вышло на скоростную трассу высококачественного и всестороннего развития.

Сегодня наряду с экономическим сотрудничеством активно развиваются образовательные, культурные и туристические связи. Усиливается и информационное взаимодействие между странами. В преддверии Дня Независимости Беларусь подчеркивает: уважение к истории и сохранение памяти о подвиге народа остаются основой национальной идентичности и международного партнерства.